Des jeunes mieux préparés à trouver un emploi à Moncton

Au cours des 22 dernières semaines, 14 jeunes de Moncton et des environs ont complété le programme de pré-emploi Jeunes en devenir du Conseil canadien de la réadaptation et du travail (CCRT).

Les participants à cette formation vivent chacun avec des incapacités et des expériences de vie différentes. Selon le CCRT, ils ont consacré leur temps à participer à des ateliers et à obtenir des certifications pour améliorer leurs compétences et leur préparation à l’emploi.

«Ce qu’on fait, c’est des ateliers pour aider les jeunes de 15 à 30 ans à se préparer au marché du travail», explique Sheila Booth, facilitatrice d’emploi pour le programme Jeunes en devenir du CCRT.

D’après la porte-parole de l’organisme, le programme est divisé en deux parties.

«La première, c’est huit semaines d’ateliers. On peut faire jusqu’à 30 heures par semaine pendant cette partie, informe-t-elle.

«On va parler de la communication, de la résolution des conflits, de la gestion du stress. On prépare nos CV, les lettres de motivation», raconte la facilitatrice, en ajoutant que les jeunes prennent part également à des mises en situation.

«On regarde aux compétences d’entrevue. On fait aussi des formations certifiées pendant ce temps. Donc on va faire les premiers soins, la salubrité alimentaire, le service à la clientèle aussi», déclare-t-elle.

La deuxième partie du programme dure 15 semaines. Pendant cette période, les participants vont postuler pour des emplois. Les facilitatrices vont offrir du soutien, entre autres à la préparation des entrevues.

Le 7 novembre, ils se sont rassemblés à Dieppe pour célébrer la fin du programme de 22 semaines.

C’est la cinquième fois que le CCRT organise ce type de célébration, mais c’est une première avec un groupe aussi important de 14 participants qui ont complété le programme de pré-emploi.

«Je pense qu’avec ce groupe-ci, on a eu 50% qui ont trouvé un travail durant les 22 semaines. C’est vraiment excellent», affirme la porte-parole francophone.

L’équipe des facilitatrices croit vraiment faire une différence.

«On voit tellement une grande différence du début à la fin du programme», dit Sheila Booth. Elle cite entre autres l’évolution de la confiance et l’estime de soi chez les participants.

Parmi eux, Mia Guignard a complété le programme de pré-emploi.

«J’ai vraiment aimé ça, j’ai appris beaucoup de choses», admet la jeune femme.

Elle est toujours à la recherche d’un emploi. Sheila Booth fait toutefois remarquer que Mia Guignard a pris part à des entrevues.

«Elle a beaucoup d’expériences d’entrevues maintenant. Elle sera mieux préparée au travail une fois qu’elle trouvera quelque chose de vraiment bien pour elle», assure la facilitatrice d’emploi.

Un autre participant du nom de Dominic Gallant vient de décrocher un emploi à temps plein. Il a commencé à travailler le 17 octobre.

La porte-parole du programme Jeunes en devenir fait remarquer que l’équipe du CCRT travaille avec les participants, mais également avec les employeurs de la région. L’organisme peut offrir du soutien technique et financier dans le cadre de certains programmes.

«On peut aussi faire une subvention salariale. La subvention serait de 75% du salaire pour 14 semaines», expose Sheila Booth. D’autres formes de partenariats peuvent également prendre place avec les employeurs.