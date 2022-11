Justin Trudeau critique la réduction de taxes pour les mieux nantis de Higgs 

Justin Trudeau n’est pas en faveur de la réduction de l’impôt sur le revenu que Blaine Higgs a accordé aux mieux nantis, mais pas au point de retenir la hausse promise des transferts de financement en matière de santé vers le Nouveau-Brunswick.

Selon Justin Trudeau, la réduction de taxes pour les mieux nantis mise en place par Higgs est une politique de «trickle-down economics», soit l’idée selon laquelle subventionner les pans les plus riches de la société aidera forcément la classe moyenne et les plus pauvres.

«Malheureusement, on est en train de voir que le monde politique conservateur pense que la façon de faire croître l’économie est de donner des avantages aux mieux nantis, aux plus riches. Nous, on n’y croit pas», a dit le premier ministre Justin Trudeau, lors d’une conférence de presse à Oromocto mardi.

La réduction de l’impôt coûtera environ 70 millions $ au gouvernement provincial chaque année, et aura un impact plus prononcé sur les personnes qui gagnent entre 145 955$ et 166 280$ par an.

Or, les premiers ministres provinciaux demandent depuis des années une augmentation des transferts en santé de la part d’Ottawa pour aider à financer leurs coûts dans ce domaine, qui ne cessent de croître.

«D’une main la province est en train de dire qu’ils veulent plus d’argent du fédéral pour la santé, mais en même temps ils baissent les impôts pour les plus riches, il y a quelque chose qui cloche un peu là-dedans», dit Justin Trudeau.

Le premier ministre affirme qu’il ne veut pas retenir les augmentations de transferts en santé pour autant.

«La province va prendre ses décisions, [et] on va veiller à ce que la province est en train de livrer sur leurs obligations en matière de santé, et on va être là pour s’assurer [d’avoir] des résultats.»

Le premier ministre Blaine Higgs s’est dit surpris de ces commentaires lors d’une conférence de presse virtuelle avec des journalistes, peu de temps après sa rencontre avec Justin Trudeau.

Il affirme que son gouvernement cherche à attirer plus de gens «de tous niveaux de revenus» à s’installer dans la province et à y dépenser leur argent.

Il estime également que la dépense annuelle de 70 millions $ qui sert à financer cette réduction de taxes n’aurait pas fait une différence dans le budget du ministère de la Santé.

«Si vous croyez que […] dépenser 70 millions $ de plus en santé va faire une différence pour quiconque et que vous pouvez me montrer où ça va [aider], bonne chance avec ça. Nous ne l’avons pas vu.»

Son gouvernement a augmenté le budget du ministère de la Santé de 169 millions $ en 2022-2023, et continuera à augmenter ce budget, d’après Higgs.

Le gouvernement Higgs n’a pas fait qu’aider les plus riches. En mars 2022, il a également annoncé une augmentation du montant personnel de base, soit le montant de revenu admissible que tous les contribuables doivent gagner avant de devoir commencer à payer l’impôt sur le revenu. Il a également augmenté le seuil de réduction d’impôt pour les personnes à faible revenu.