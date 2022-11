Les effets de la tempête Nicole se feront ressentir jusqu’au N.-B.

Environnement Canada surveille la trajectoire de la tempête tropicale Nicole, qui pourrait entraîner du vent et de la pluie sur les provinces maritimes en fin de semaine.

Actuellement au nord des Bahamas, Nicole se dirige vers la Floride et pourrait toucher terre sous forme d’ouragan de catégorie 1 tôt jeudi.

Selon les prévisions d’Environnement Canada, Nicole tournera ensuite vers le nord et se déplacera sur les États de la Georgie, de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord tout en se fusionnant à un front froid et en devenant post-tropicale.

Ce système météorologique fusionné devrait ensuite passer sur la Nouvelle-Angleterre tôt samedi et les Maritimes samedi soir, selon l’agence fédérale.

«Puisque la tempête devrait devenir post-tropicale au sud des eaux et terres canadiennes, le système qui touchera l’est du Canada sera essentiellement une tempête automnale. De la pluie et des vents sont probables sur les provinces maritimes», indique Environnement Canada dans un bulletin d’information sur les cyclones tropicaux.