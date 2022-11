Péninsule: deux jeunes de 18 ans tués dans un accident

Deux jeunes de 18 ans sont décédés après une sortie de route, survenue à Haut-Sheila.

Lundi, vers 19h20, des agents du Détachement de Tracadie de la GRC se sont rendus près de l’intersection de la route 370 et du chemin de la Côte, à Haut-Sheila, où l’incident s’est produit.

Un passager de 18 ans de Chiasson Office, sur l’île Lamèque, a succombé à ses blessures sur les lieux. Un autre passager de 18 ans, celui-ci de Paquetville, a été transporté à l’hôpital, où il a plus tard succombé à ses blessures.

Le conducteur du véhicule a été transporté à l’hôpital, et, selon la GRC, sa vie est en danger.

La police croit que la personne au volant a perdu la maîtrise du véhicule, qui a roulé dans un fossé et fait plusieurs tonneaux. La vitesse aurait contribué à l’accident, selon la GRC.

Des pompiers du service des incendies de Tracadie, du personnel d’Ambulance Nouveau-Brunswick et un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions se sont aussi rendus sur les lieux.

Des autopsies seront pratiquées pour déterminer la cause exacte de chaque décès, a fait savoir la police.

Il s’agit des troisième et quatrième morts subites à survenir chez des jeunes de la Péninsule acadienne en un peu plus d’une semaine. À la fin octobre, un étudiant de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet est décédé subitement à sa résidence. Dimanche, un garçon de 11 ans de Shippagan est mort de ses blessures après avoir été victime d’une agression, quelques jours plus tôt.