Projet-pilote au N.-B. afin de faciliter la venue de travailleurs étrangers

Le poids de la bureaucratie devrait moins se faire sentir chez six entreprises du Nouveau-Brunswick qui ont été choisies pour faire partie d’un projet-pilote visant à faciliter l’accueil de travailleurs par l’entremise de l’immigration.

Les gouvernements provincial – par l’entremise de la ministre responsable de l’Immigration et d’Opportunités NB, Arlene Dunn – et fédéral – par le biais du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser – ont annoncé, lundi, ce nouveau volet d’immigration intitulé Projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick.

L’objectif est d’attirer des travailleurs dans des professions dont les postes sont difficiles à pourvoir.

Selon M. Fraser et Mme Dunn, ce nouveau volet offre plus de souplesse en permettant aux employeurs participants de fournir une formation professionnelle et linguistique, ainsi que des conseils et du soutien aux nouveaux arrivants qu’ils accueillent dans la province.

Selon Thomas Soucy, PDG du Groupe Westco – l’une des entreprises ciblées par le projet et qui compte une centaine d’employés étrangers – cette initiative enlève certains obstacles bureaucratiques qui retardent souvent l’arrivée de nouveaux travailleurs en provenance de l’extérieur du pays.

M. Soucy estime que l’ajout d’un travailleur immigrant pouvait prendre jusqu’à une année complète. Il croit que le temps d’attente sera grandement diminué et permettra donc d’intégrer les nouveaux arrivants plus rapidement au marché du travail, en plus d’accroître le bassin de travailleurs disponibles un peu partout sur la planète.

«Nous, avant ça, il fallait satisfaire certains critères, comme le fait que la personne devait parler en français. Là, c’est nous qui nous engageons à offrir plus de 200 heures d’éducation en français, alors on n’a plus besoin des mêmes critères.»

Outre Westco, cinq autres employeurs ont été choisis pour participer au projet pilote, soit Cooke Aquaculture, Groupe Savoie inc., Imperial Manufacturing, J.D. Irving Ltd. et McCain Foods.

Selon la ministre Dunn, ces entreprises ont été sélectionnées en raison de leur feuille de route bien garnie en matière d’accueil de travailleurs étrangers et qui ont déjà des programmes en place en ce sens.

Elle a ajouté que ces entreprises ont également les moyens financiers pour soutenir l’arrivée de nouveaux arrivants dans leur giron et leur offrir les formations nécessaires à leur intégration au sein de l’entreprise et dans la communauté d’accueil.

Les entreprises auront donc la responsabilité de former adéquatement leurs nouveaux employés étrangers à divers niveaux. Les employeurs participants sont tenus de satisfaire à plusieurs exigences:

avoir des plans d’établissement solides relativement au logement et aux transports pour bien favoriser l’établissement des candidats dans leur nouvel emploi et leur nouvelle communauté, et avoir des engagements solides en ce qui a trait au maintien en poste à long terme

avoir un plan global en matière de ressources humaines pour le recrutement et l’embauche de talents internationaux qualifiés, et pour le perfectionnement des compétences en milieu de travail

fournir jusqu’à 200 heures de formation linguistique, au besoin, aux candidats recrutés

offrir des conseils et du soutien aux candidats qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires d’équivalence canadienne.

L’annonce a été faite à l’usine du Groupe Savoie de Saint-Quentin. L’entreprise emploie actuellement environ 80 immigrants provenant d’une quinzaine de nationalités différentes.

Selon le président et chef des opérations chez Groupe Savoie, Alain Bossé, l’ajout de ces personnes est déterminant, surtout que, d’ici cinq ans, l’entreprise devrait perdre environ 150 travailleurs qui devraient partir pour la retraite.

«Nous avons un objectif collectif en tête: la croissance de notre communauté, de notre main-d’œuvre, des écoles et des services. La région de Saint-Quentin et le Groupe Savoie prospèrent grâce à nos nouveaux arrivants, et nous continuons de soutenir leur arrivée dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick.»