Rapprochement entre les deux principaux ports du Nord

Les ports de Belledune et Dalhousie seront dorénavant davantage partenaires d’affaires que concurrents.

Les deux autorités portuaires ont officialisé leurs intentions, lundi à Dalhousie, par la signature d’un protocole d’entente dont l’objectif est de collaborer à la recherche de possibilités de développement économique.

«L’objectif est vraiment d’utiliser nos infrastructures de façon plus stratégique, de travailler ensemble afin de faire prospérer notre grande région.»

Denis Caron est le PDG de l’Autorité portuaire de Belledune (APB). Selon lui, la première étape de cette collaboration consiste à identifier les forces et les faiblesses des deux ports et à voir où l’un peut complémenter l’autre.

Cette entente serait le fruit de plusieurs années de discussions entre les organisations.

«Nous avons eu des discussions très positives, mais le timing n’était jamais idéal. Dernièrement, les choses ont évolué alors que nos deux infrastructures cherchent à travailler davantage sur des projets de réduction des émissions de carbone», explique son homologue du Port de Dalhousie, Chris Cochrane.

Si le port de Belledune affiche une croissance constante depuis plusieurs années, ce n’est pas le cas de son homologue de Dalhousie qui est pratiquement au neutre depuis le départ des grandes entreprises qui le faisaient rouler à plein régime. En quoi est-ce donc pertinent de mettre en place une telle collaboration?

«Le principe, c’est de maximiser les infrastructures, d’un côté comme de l’autre. Le potentiel est grand, il faut juste travailler ensemble», indique M. Caron.

En guise d’exemple, il note que le port de Dalhousie pourrait se spécialiser dans certains des créneaux comme le secteur touristique qui aurait du mal à se développer à Belledune. Il songe aussi au secteur manufacturier, sans pour autant mettre une croix sur celui industriel.

Cette collaboration viserait aussi, selon lui, à assurer la pérennité des deux infrastructures.

«Les ports sont des installations qui coûtent extrêmement d’argent, donc c’est important de les faire fonctionner, ne pas faire en sorte qu’elles soient sous-utilisées. Car la minute où l’on perd une telle infrastructure, elle ne reviendra pas», dit-il, appliquant d’ailleurs la même logique à d’autres infrastructures clés comme les aéroports ou les voies ferrées.

Selon M. Cochrane, les deux ports ont naturellement des similitudes, mais aussi certaines spécificités propres. L’un est notamment situé en plein centre-ville avec une capacité limitée de terrain alors que l’autre se trouve dans un secteur industriel et possède plusieurs centaines d’acres à développer. L’idée serait donc de partager des informations afin de voir quels projets cadrent le mieux avec quel port.

«Si on tombe sur un projet intéressant, mais qui cadre moins bien avec nous parce que nous n’avons pas la capacité de le développer, l’idée serait alors de contacter nos homologues de Belledune afin de voir si on peut conserver ce projet ici, dans le Nord. Car c’est tout là l’objectif, faire en sorte de garder et de créer des emplois ici», mentionne-t-il.

Mais au lieu d’une simple collaboration, pourquoi ne pas avoir opté directement pour une fusion des deux entités? M. Caron estime que cette approche aurait été trop agressive pour commencer.

«Il y a une chose très importante à comprendre, c’est que la compétition n’est pas entre le port de Belledune et celui de Dalhousie. Elle n’est même pas entre ces ports et celui de Saint-Jean. La compétition est mondiale, partout à l’extérieur du Nouveau-Brunswick. De là la nécessité de travailler ensemble pour garder les emplois ici», ajoute M. Caron

Réactions positives

Maire de Dalhousie, Normand Pelletier espérait depuis longtemps un tel rapprochement entre les deux entités portuaires. Il l’avait même publiquement suggéré. C’est que le port de sa communauté n’est plus l’ombre de lui-même. Il espère qu’avec cette entente, il retrouve une partie de son lustre d’antan.

«C’était très occupé ici lorsque nous avions nos industries et la centrale thermique. On a déjà accueilli plus d’une centaine de bateaux par année. Aujourd’hui, ce l’est beaucoup moins et c’est dommage parce que nous avons des infrastructures de première classe avec un potentiel incroyable. Avoir un partenaire comme le Port de Belledune dans le portrait, qui a des contacts partout sur la planète, ça ne peut qu’être positif», mentionne le maire, soulignant l’importance de travailler de façon régionale.

«Qu’on le veuille ou non, il faut travailler un peu plus fort dans le nord de la province pour que des projets débouchent. Si nos ports peuvent travailler ensemble au lieu de l’un contre l’autre, ce sont nos deux régions qui vont en bénéficier», dit-il.