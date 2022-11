Retour de Nez rouge

La 32e campagne de l’Opération Nez rouge au Nouveau-Brunswick a officiellement été lancée, mardi, au campus universitaire de Shippagan. L’organisation reprend ses activités après une pause de deux ans, en raison de la pandémie.

Cette année, trois régions seront desservies par le service de raccompagnement: la Péninsule acadienne (18e campagne), la région Chaleur et Edmundston. Gaétan Germain, le coordonnateur au développement de Nez rouge au N.-B., prévoit que dans la Péninsule, environ 1000 personnes feront appel aux chauffeurs bénévoles cette année. Le service de raccompagnement sera offert les vendredis et les samedis, du 25 novembre au 31 décembre, à l’exception des 24 et 30 décembre. Le service sera gratuit, mais les dons sont acceptés. Les sommes récoltées annuellement dans la Péninsule acadienne, entre 15 000 à 20 000$, sont remises aux cinq clubs Richelieu de la région.

Marilyn Vigneault, la directrice de Communications et partenariats, Opération Nez rouge, a annoncé que l’organisation, aujourd’hui présente dans sept provinces, regroupe 50 000 bénévoles et dessert 75 communautés. Le chef du district Nord-Est de la GRC, Guy Thériault, a pour sa part reconnu l’importance du service Opération Nez rouge en rappelant qu’en 2021, dans les régions du N.-B. que sert son corps policier, 21 personnes ont perdu la vie et 204 autres ont été blessées dans des accidents de la route dus à l’alcool ou à la consommation de drogues.