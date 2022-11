Système de santé: «La médiocrité au pouvoir»

Le Dr Louis-Marie Simard a donné une conférence à Moncton afin de partager son opinion sur le système de santé de la province. L’ancien membre du conseil d’administration du réseau de santé Vitalité a aussi voulu encourager les citoyens à revendiquer plus de pouvoir en santé.

Les fonds injectés dans le système de santé suffisent, selon le Dr Louis-Marie Simard.

«De l’argent qu’on gaspille, il y en a en masse. Il n’y a pas d’incitation à la performance», a témoigné l’ex-PDG de l’ancienne Régie de la santé Beauséjour, lors d’une conférence à Moncton.

Il a affirmé qu’une administration faisant des économies risque de subir une baisse de ses subventions. Il a également proposé de financer les hôpitaux en fonction du nombre d’opérations qu’ils effectuent, pour les encourager à attirer les patients par un service de qualité.

«La pénurie de personnel et les problèmes d’accès aux soins, c’est un problème de gestion, a assuré l’ancien membre du conseil d’administration (CA) de Vitalité. Ce n’est pas que les professionnels de santé sont incompétents. Ils sont comme des chevaux mal attelés à une charrette.»

Celui qui a été suspendu de ses fonctions au réseau de santé en raison de sa participation à un comité de la Commission de services régionaux de Kent, a plaidé pour la décentralisation.

«Il faut un système à dimension humaine, pour qu’il soit plus réactif», a-t-il expliqué.

«CA d’opérette»

M. Simard souhaite aussi voir des patients au centre des préoccupations ainsi que des communautés respectées (francophones, LGBT et aînés, par exemple). Il a évoqué les normes d’Agrément Canada, élaborées notamment par l’Organisation de normes en santé et l’Organisation internationale de normalisation, à l’appui de son opinion.

«Pour les bureaucrates, le public est une gang d’enfants de 7 ans, a-t-il dénoncé. Ils disent aussi qu’il a des attentes déraisonnables, qu’il veut des centres de cardiologie et de radiothérapie dans le moindre petit village.»

Le membre du groupe de pression Égalité santé en français croit que les citoyens ont une capacité de compréhension et un bon sens plus grands. Ils devraient donc, selon lui, avoir plus de pouvoir dans les CA des réseaux de santé (révoqués par le premier ministre, Blaine Higgs, depuis juillet).

«Ce sont des CA d’opérette. Ils n’ont aucune autorité sur les PDG d’Horizon et Vitalité», a critiqué M. Simard, en dénonçant la composition de leurs comités, leur nombre de réunions et leur code de conduite.

En attendant un changement, il estime que le système de santé est géré par des fonctionnaires obsédés par les coûts. «C’est la médiocrité au pouvoir», attaque-t-il.

«Il faudra aider le personnel de santé à reprendre sa place dans le système, a-t-il ajouté avant d’affirmer que Vitalité intimide ces professionnels depuis des années. Ce sont eux qui connaissent la job, pas un fonctionnaire à Fredericton.»

«Mettre la pression»

Le militant a encouragé les membres de son public à se mobiliser.

«On ne peut pas prendre de décisions, mais on peut mettre de la pression», a-t-il fait valoir devant le groupe composé majoritairement de personnes âgées.

M. Simard espère que des comités sur la santé se formeront dans toutes les commissions de services régionaux.

«Il faut reprendre le contrôle de nos députés et ramener la politique au niveau locale, a-t-il aussi préconisé sous les applaudissements. Les députés ne représentent pas leur circonscription, mais leur parti politique, pour faire avaler les lubies et les décisions de celui-ci aux gens de leur communauté.»