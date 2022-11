Le retour en force des virus respiratoires 

Alors qu’ils avaient été relégués aux oubliettes depuis plus de deux ans, certains virus respiratoires – comme le virus respiratoire syncytial chez les enfants – recommencent à faire surface à divers endroits au Canada et au Nouveau-Brunswick.

Au sein du Réseau de santé Vitalité, on estime que le nombre d’enfants (0 à 17 ans) hospitalisés en raison d’une maladie respiratoire depuis le début de l’année est généralement comparable aux seuils observés avant la pandémie de COVID-19 en 2019-2020.

En raison des mesures sanitaires, le Réseau a observé une diminution en 2020-2021.

Par contre, on constate une augmentation des cas hospitalisés et des consultations à l’urgence depuis quelques semaines. La sévérité des symptômes est aussi plus prononcée qu’à l’habitude.

«Nous surveillons la situation de près, car c’est généralement à cette période de l’année que nous commençons à observer une augmentation de l’activité des virus respiratoires dans la communauté», a indiqué Dre Natalie Banville, vice-présidente principale – Programmes cliniques et Affaires médicales – pour le Réseau Vitalité.

À Edmundston, le chef du secteur de médecine familiale pour la région du Nord-Ouest, John Tobin, dit avoir reçu des échos du genre de la part de collègues à l’urgence et en pédiatrie.

Selon lui, il y a beaucoup de gens qui consultent un médecin en raison du retour des infections des voies respiratoires, telles que les virus respiratoires syncytiaux (VRS) et les rhinovirus.

Pour sa part le ministère de la Santé, par l’entremise d’une déclaration écrite, précise que le virus respiratoire syncytial n’est pas une maladie à déclaration obligatoire au Nouveau-Brunswick, ce qui signifie qu’il n’est pas surveillé de la même manière que certaines autres maladies transmissibles, comme le COVID-19, avec des rapports sur le nombre de cas, etc.

On reconnaît toutefois que la province entre dans la saison où les maladies respiratoires, comme le VRS et la grippe, se propagent généralement.

Ces infections respiratoires sont présentes depuis belle lurette, soutient quant à lui le Dr Tobin. Cependant, comme les gens se sont davantage protégés en raison de la pandémie de COVID-19, l’immunité naturelle, qu’ils ont développée au fil des années, s’est affaiblie.

«On n’avait pas beaucoup de ces infections-là au cours des deux dernières années.»

De plus, certains enfants tout de même assez jeunes n’ont pu développer les anticorps nécessaires pour combattre plus efficacement ces virus qui effectuent un retour.

«À un moment donné, il y a eu un relâchement des mesures sanitaires, mais ces virus-là étaient là quand même. Même les adultes ont commencé à se réinfecter avec ces virus. Dans le cas des jeunes enfants ou des bébés, plusieurs n’ont jamais été exposés. On sait que le statut immunitaire des petits enfants est moins bon qu’avant, car ils n’ont pas été exposés naturellement depuis deux ans et demi. Ils vont donc tomber malades et les symptômes seront un peu plus sévères.»

Dans cette optique, M. Tobin reconnaît que les pédiatres et autres professionnels de la santé dans les hôpitaux sont sur le qui-vive, car on s’attend à une augmentation des patients hospitalisés en pédiatrie.

«Ils s’apprêtent à vivre une saison un peu plus difficile que par le passé. Ce sera définitivement pire que l’année passée et l’année précédente, mais on va faire comme on fait toujours. On va attendre les patients malades et on va les soigner du mieux que l’on peut.»

Selon l’Association pulmonaire du Canada, le virus respiratoire syncytial cause une infection des poumons et des voies aériennes.

Chez la plupart des gens, le VRS cause des symptômes semblables à ceux du rhume, soit: la congestion et l’écoulement nasal; toux, otites (maux d’oreille), faible fièvre, et mal de gorge.

Il est courant chez les nourrissons et les jeunes enfants, si bien que presque tous les enfants ont déjà contracté le virus à l’âge de 3 ans.

Chez les enfants de moins de 3 ans et les personnes âgées, le VRS peut être plus grave, car il peut causer des infections comme la bronchiolite ou la pneumonie.

De son côté, John Tobin explique que l’arrivée de températures plus froides aura également une incidence sur la transmission de ces virus.

«Avec la douce température que l’on a eue en septembre, en octobre et au début du mois de novembre, les gens étaient plus souvent dehors ou leurs fenêtres étaient ouvertes. Les virus se propageaient moins. Maintenant, on commence à s’enfermer un peu plus parce qu’il commence à faire froid. La saison de transmission ne fait que commencer.»

Dans le cas des enfants, le fait qu’ils fréquentent des établissements densément peuplés comme les écoles et les garderies contribue à la propagation des virus, ajoute M. Tobin.

La période des Fêtes est aussi propice à la transmission des virus, poursuit-il.

Des mesures simples de précaution

Étant donné qu’un virus respiratoire comme le VRS se propage facilement d’une personne à une autre, par les mains ou par voie aérienne, il est important, selon le Dr Tobin, d’adopter certains comportements acquis pendant la pandémie, soit le lavage fréquent des mains, ainsi que le port du masque lorsqu’une personne ressent des symptômes.

«Bref, si on est malade, on essaie de s’isoler le plus possible pour ne pas le donner aux autres. Depuis deux ans et demi, on a des preuves tangibles que ces méthodes de protection fonctionnent, car on n’a presque pas eu de cas du genre.»

De plus, le public peut aider à se protéger et à protéger son entourage en prenant rendez-vous pour un vaccin contre la grippe.

«Il ne faut pas oublier qu’il y a d’autres maladies contre lesquelles on doit se protéger. Nous n’avons qu’à penser à l’influenza et le virus de la COVID-19 et ses variants qui sont encore là.»