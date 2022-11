Les célébrations du jour du Souvenir de retour au Centre régional K.C. Irving

Les cérémonies commémoratives entourant le jour du Souvenir s’annoncent plus grandioses cette année à Bathurst.

Après deux années de cérémonies qui se sont déroulées sous le signe de la sobriété devant une poignée de vétérans et de dignitaires réunis devant le cénotaphe situé en face du Palais de justice, le jour du Souvenir sera de nouveau souligné au Centre régional K.C. Irving.

À une époque pas si lointaine, il n’était pas rare de voir de 2500 à 3000 personnes prendre part aux cérémonies à Bathurst.

En 2020 et 2021, la pandémie de COVID-19 avait forcé la Légion royale canadienne à limiter au strict minimum les activités et les rassemblements visant à rendre hommage à ceux qui ont servi le Canada et qui continuent de le faire en temps de guerre, de conflit et de paix.

À Bathurst, le jour du Souvenir sera d’abord souligné lors d’un service religieux qui aura lieu vendredi à 9h00 dans la salle Paul Ouellette.

L’événement a été devancé d’une trentaine de minutes afin de permettre aux participants de gagner plus rapidement une place pour la cérémonie officielle qui débutera à 10h45.

La Légion royale canadienne invite les Canadiens à observer deux minutes de silence pour rendre hommage aux personnes tombées au champ d’honneur et reconnaître les sacrifices des militaires.

Cet acte symbolique est posé à la onzième heure du onzième jour du onzième mois, soit le mois, le jour et l’heure en 1918 où les hostilités de la Première Guerre mondiale ont cessé.

Le jour du Souvenir et la Semaine des vétérans 2022 se déroulent sous le thème Service, courage et sacrifice. Au pays, partout dans le monde et d’une génération à l’autre.