Révision de la LLO: le gouvernement aurait pu aller plus vite, selon Daniel Allain

La révision de la Loi sur les langues officielles est en suspens depuis près de 11 mois. Le ministre Daniel Allain reconnaît que le gouvernement aurait pu agir plus rapidement, et affirme qu’il a «poussé» pour que le dossier avance.

Au sujet des langues officielles, Daniel Allain a déclaré par courriel, vendredi, que «le sérieux» que le gouvernement a accordé aux recommandations du rapport de la révision de la Loi sur les langues officielles «est encourageant».

C’était dans la foulée de la révélation que Kris Austin, un ministre progressiste-conservateur connu pour son opposition à divers aspects du bilinguisme officiel, faisait partie du comité ad hoc chargé de réviser la loi.

Pourtant, le gouvernement n’a toujours pas répondu officiellement à ce rapport, qui a été publié depuis près d’un an.

Nous avons demandé à Daniel Allain si cette attente de près de 11 mois représente réellement du «sérieux» de la part du gouvernement dans le dossier des langues officielles.

«Je crois que le sérieux, c’est [maintenant], affirme le ministre. Finalement, on y va. Je suis le premier à dire qu’on aurait pu agir un peu plus vite. Et je suis un des individus qui a poussé pour que le dossier aille de l’avant.»

Il affirme que la pandémie et «des défis au niveau des finances» ont ralenti le processus.

En juin dernier, pour justifier le délai de la réponse de son gouvernement au rapport, Blaine Higgs a affirmé qu’il était important de prendre le temps qu’il faut pour examiner les recommandations.

«Fournir une réponse appropriée et détaillée à ces recommandations est essentiel et ne doit pas se faire à la hâte. Il faut le faire comme il se doit.»

Mais au cours des dernières semaines, son gouvernement a appuyé sur l’accélérateur afin de respecter sa promesse de répondre au rapport avant la fin de l’année 2022.

Blaine Higgs a affirmé en fin de semaine que le comité de révision de la LLO a été formé il y a à peu près un mois. Le groupe composé de huit ministres, du premier ministre et d’un député d’arrière-ban s’est réuni à deux reprises.

«Nous avions divers rapports à l’interne avant cela, différentes discussions avec la fonction publique […] et ensuite, c’est devenu “okay, on doit vraiment se concentrer maintenant, parce qu’on a un échéancier auquel on s’est engagé”», a dit le premier ministre samedi.

Bien que Higgs avait initialement affirmé qu’il s’agissait d’un comité du cabinet, il a clarifié samedi qu’il s’agit plutôt d’un comité du caucus. Un membre du comité, Greg Turner, n’est pas ministre et donc pas membre du cabinet.

Le rapport des commissaires Finn et McLaughlin sur la révision de la LLO a été publié en décembre 2021.

Le gouvernement avait d’abord affirmé vouloir attendre la publication d’un autre rapport sur l’immersion française avant de commenter sur le dossier de la révision de la LLO.

Ce rapport a été publié en février dernier. Deux mois plus tard, le gouvernement avait une réponse au rapport sur l’apprentissage du français dans les écoles anglophones et acceptait 18 de ses recommandations, mais toujours pas de nouvelles de la révision de la Loi sur les langues officielles.

Le premier ministre avait ensuite promis une réponse en juin 2022. Il a ensuite repoussé cette réponse à l’automne.