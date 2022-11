Saint-Hilaire: les citoyens privés d’eau potable depuis bientôt deux ans

Il n’y a toujours pas de répit pour les habitants de Saint-Hilaire qui sont privés d’eau potable depuis près de deux ans. Le projet d’installation d’un puits continue de prendre du retard.

Selon les plus récents développements entourant le projet en branle dans la localité située au sein de la Communauté de Haut-Madawaska, une source d’eau en quantité suffisante a pu être identifiée.

Toutefois, selon le maire de la Communauté de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, il existe des taux élevés de manganèse et de fer dans l’eau.

M. Ouellet assure que cela ne poserait pas de risques pour les gens qui décideraient de consommer cette eau. Cependant, comme elle doit être traitée avec du chlore, cela aurait comme effet secondaire de tacher les vêtements des citoyens lorsqu’ils feront la lessive.

«On règlerait un problème, mais on va en créer un autre.»

La Municipalité est toujours en attente d’une réponse d’Akifer, la firme responsable du projet, elle qui souhaite évaluer la possibilité de traiter l’eau afin d’éviter ce désagrément.

Cette étape est nécessaire à la poursuite du projet.

«La question est surtout de savoir combien ça coûterait pour obtenir un système de traitement pour le fer et le manganèse. On attend ces données-là. On se croise les doigts en espérant que l’on aura des nouvelles positives.»

Les coûts du projet s’élèvent à 1,2 million$ pour le moment.

Si cette option est trop onéreuse, la Municipalité devra se tourner vers d’autres sources d’eau. Le maire Ouellet confirme que certaines avenues ont été identifiées, mais elles ne sont qu’à une étape préliminaire.

Jean-Pierre Ouellet redoute d’ailleurs que le projet dans son ensemble doive repartir à zéro.

«Ça, ça signifie une nouvelle étude d’impact environnemental et tout le reste, ce qui pourrait engendrer des coûts supplémentaires et prolonger l’attente des citoyens.»

Les résidents du quartier Saint-Hilaire ont reçu un avis d’ébullition de leur eau en février 2021. Ils ne peuvent donc pas la boire ni l’utiliser pour le lavage d’aliments, l’hygiène dentaire, la préparation de lait maternisé et la confection de cubes de glace, sans l’avoir fait bouillir pendant au moins une minute.

Bien qu’ils ne puissent pas la consommer sans l’avoir bouilli au préalable, ils peuvent l’utiliser pour d’autres tâches domestiques.

Entretemps, ils reçoivent des bouteilles d’eau d’un distributeur de la région. La Municipalité de Haut-Madawaska finance le tout à l’aide d’un fonds de réserve appartenant à l’ancien village de Saint-Hilaire, soit avant le regroupement de 2017.