Sécurité: les gens de Saint-Antoine expriment leurs préoccupations à la GRC

Les gens de Saint-Antoine avaient beaucoup de questions à poser à la GRC lors d’une session d’information tenue lundi à la caserne des pompiers de la municipalité.

La population a répondu en grand nombre à l’invitation du Village de Saint-Antoine. Le sergent par intérim depuis une semaine au détachement de la GRC de Richibucto, Ricky Leblond, accompagné du caporal André Caissie, a répondu et écouté patiemment toutes les questions et commentaires émis pendant la rencontre. Le tout s’est déroulé dans le respect de part et d’autre.

Le sergent a indiqué que le travail des policiers est de rendre les communautés desservies le plus sécuritaire possible.

«Pour les ressources, il faut que je travaille avec ce que j’ai. Si les communautés veulent faire des demandes pour avoir plus de policiers, mon Dieu je vais en prendre», a-t-il exprimé.

«Je ne comprends pas qu’il y a des voleurs que vous ne prenez pas», a mentionné une dame dans la salle, lors de la période de questions qui a duré environ 90 minutes.

Elle a expliqué que son conjoint s’est fait voler son camion et que le voleur se promène toujours avec celui-ci.

Le porte-parole de la GRC a fait savoir aux gens qu’il avait besoin d’éléments incriminants pour arrêter quelqu’un, de là l’importance de recueillir le plus de détails possible sur les incidents qui se déroulent.

«Ça me prend de l’information de votre part. Il y a des choses apprises ici ce soir qui ne m’ont jamais été dites, que je n’ai pas vu dans les dossiers», a avoué le numéro un par intérim de la GRC dans Kent.

Le sergent a invité les gens à ne pas se faire justice eux-mêmes.

«Par exemple, si quelqu’un est en train de voler une scie à chaîne et que toi tu arrives et tu le frappes avec un bâton de baseball, ton infraction est dix fois plus grave que lui aux yeux de la cour», a-t-il expliqué.

Sa remarque a semblé en décevoir plus d’un. «C’est ça le problème, la loi protège le voleur», a lancé quelqu’un de la salle. «Ça n’a pas de bon sens», a dit un autre.

Ricky Leblond encourage plutôt les gens à documenter leur information, par exemple en prenant des photos et en filmant les crimes qui se déroulent.

«Les vidéos et les photos ça ne ment pas», a-t-il admis, avant d’ajouter qu’il comprenait les frustrations des gens présents.

Vol de véhicules

Lors d’une présentation précédent la période de questions, le sergent par intérim a fait savoir que 25 vols de biens ont été signalés au cours de l’année à Saint-Antoine. Huit vols de véhicules ont été commis depuis le début de l’année dans cette communauté.

«Une chose que j’ai remarquée, c’est qu’il y en a cinq dont les clés étaient dans le véhicule qui était débarré», a exposé le sergent.

«Nous, dans le fond, on va continuer à montrer une présence ici, a-t-il informé. Je sais que des fois le monde dit: on ne vous voit pas souvent. Je peux vous garantir que lorsque vous dormez, on est dans le coin.»

Il encourage les gens à composer le 911 lorsqu’ils sont témoins du déroulement d’un crime en temps présent.

«Chaque fois qu’il y a un appel 911 qui est fait, cet appel génère un dossier, a énoncé le porte-parole de la GRC. Moi ça ne me dérange pas que les appels augmentent chaque année car ça justifie qu’on fait notre travail et c’est la moyenne que je vais justifier pour avoir plus de ressources de mon bord.»

L’importance de la prévention

Le sergent par intérim a mis l’accent sur la prévention au cours de la soirée.

«Ce que je vous demande, c’est de m’aider aussi. Une des choses, c’est de faire sûr que vos portes sont barrées, a indiqué le sergent. Soyez vigilants, barrez vos portes. Sécurisez vos choses le mieux que vous pouvez.»

L’équipe de la GRC du district de Richibucto est composée de 28 constables, cinq caporaux et un sergent. Ensemble, ils couvrent un territoire de 6182 kilomètres carrés, composé d’environ 35 000 habitants.