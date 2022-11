Série noire dans la Péninsule: comment soutenir les jeunes affectés?

La Péninsule acadienne vit des moments difficiles après la disparition de cinq jeunes en peu de temps. L’heure est à la vigilance et à la mobilisation pour soutenir les élèves touchés par ces drames successifs.

Le décès soudain de William Doiron, élève de la polyvalente Louis-Mailloux, bouleverse la communauté de Caraquet depuis une dizaine de jours. La mort du jeune Thomas Haché, de Shippagan, décédé le 4 novembre après avoir été frappé à la tête par une trottinette est un nouveau choc.

Une nouvelle tragédie s’est ajoutée lundi soir, alors qu’un accident dans le secteur de Haut-Sheila, a coûté la vie à deux jeunes de 18 ans, Dylan Chiasson et Brian Chiasson, et causé des blessures graves à un troisième jeune homme. En septembre dernier, ils pleuraient la disparition d’un de leurs amis, Michaël Mallais, emporté par un autre accident.

Nombreuses sont les familles endeuillées, immense est la détresse. En réponse à ces tragédies, le District scolaire francophone Nord-Est a mis à disposition des services de soutien dans ses écoles.

«Nous sympathisons beaucoup avec les familles éprouvées. Ce sont des incidents qui se sont produits à l’extérieur de contexte scolaire mais nous en subissons les répercussions», mentionne son directeur général Marc Pelletier.

Les équipes enfants-jeunes ont été mobilisées, celles-ci sont composées de psychologues, de travailleurs sociaux et d’intervenants communautaires spécialisés dans les interventions auprès d’élèves ayant des difficultés émotionnelles comportementales ou des problèmes liés à la santé mentale. Des professionnels du ministère du Développement social et de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ont été appelés en renfort.

«Lorsqu’on apprend que de tels événements se produisent, on active nos plans d’urgence dans les minutes et les heures qui suivent, explique M. Pelletier. Des procédures sont en place pour nous permettre de déployer des équipes dans les écoles le plus rapidement possible.»

Le personnel scolaire a aussi reçu des directives sur la façon d’accompagner les classes, ajoute-t-il. «Il faut être à l’écoute, et rassurer l’enfant en expliquant que ce sont des événements exceptionnels, et qu’ils sont en sécurité.»

Dans un message envoyé aux parents, la directrice de la polyvalente Louis-Mailloux, Julie Cormier, encourage les familles à favoriser le dialogue.

«La mort d’une jeune personne ne laisse jamais personne indifférent. Les circonstances tragiques qui entourent le décès de ces jeunes peuvent être difficiles à accepter. Notre personnel reste vigilant et particulièrement sensible aux émotions que nos apprenants pourraient exprimer au cours des prochains jours», écrit-elle.

«Il est possible que votre jeune veuille parler de cette tragédie et qu’il ait besoin de votre soutien dans ces moments difficiles. Ses émotions seront peut-être à fleur de peau. Il pourrait exprimer de la tristesse, de la colère ou même de la peur. Ces émotions sont tout à fait normales. Permettez-lui de verbaliser ce qu’il ressent. Une écoute attentive et votre affection ont souvent plus de valeur que des mots dans ces circonstances douloureuses.»

Le district rappelle aux parents qui s’inquiètent pour la santé mentale ou émotionnelle de leurs jeunes de contacter le centre de santé mentale communautaire de leur région. Plusieurs lignes d’écoute sont aussi à leur disposition.

Ligne d’écoute CHIMO : 1-800-667-5005

Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868

Service canadien de prévention du suicide (SCPS) 1-833-456-4566

Le regard d’une spécialiste

Dre Monique Savoie, psychologue spécialisée en rétablissement du deuil, donne ses conseils pour accompagner les jeunes qui traversent une épreuve douloureuse.

Que faut-il éviter lorsqu’on aborde la mort avec des enfants?

On veut informer les enfants le plus honnêtement possible. Ce qu’on leur partage dépend de leur âge et de leur maturité émotionnelle, qui n’est pas toujours au même niveau que l’âge. On veut être honnête lorsqu’ils posent des questions et présenter l’information pour qu’ils la comprennent. Si on cache les choses et qu’ils les apprennent de la part d’un étranger, ça peut rendre les émotions plus difficiles.

Est-ce qu’il est important que les parents expriment leurs émotions devant leurs enfants?

On a rarement des conversations avec nos jeunes sur ce qu’on fera lorsqu’on passera au travers d’un deuil. La façon dont les parents gèrent leurs propres émotions a un grand impact sur la façon dont les jeunes géreront leurs émotions, ils deviennent leurs modèles. Si à chaque fois qu’on vit des émotions on se cache et on n’en parle pas, l’enfant se dira: «Maman est toujours contente, je ne devrais pas montrer que je suis triste». J’encourage de dire «Moi aussi j’ai de la peine à cause de ce qu’il s’est passé, moi aussi j’ai de la peine parce que cette personne me manque». Il est important de valider leurs émotions, de les normaliser, et de leur dire qu’ils ne sont pas seuls.

Quels signaux faut-il surveiller chez un adolescent qui vit une période tragique? À quels changements de comportement faut-il être attentif?

Si le jeune vit un moment difficile, garde tout à l’intérieur, ne parle pas, on peut voir des changements de comportements. Il peut avoir des problèmes de sommeil. Dans le cas d’un adolescent, il peut s’isoler davantage, passer plus de temps dans sa chambre, moins participer aux activités auxquelles il aimait participer. L’appétit peut changer. Il peut dormir plus, ou dormir moins. Ce sont des choses à vérifier. Il est extrêmement important de garder ouvert le dialogue parent-enfant. On ne veut pas les forcer à parler mais leur dire «Maman et papa sont là pour t’écouter et t’appuyer si tu en as besoin. C’est normal d’avoir des émotions difficiles lorsqu’une tragédie se produit.»

Il faut s’assurer que les jeunes sont bien entourés…

Il faut qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls, qu’il y a des personnes à qui ils peuvent faire confiance et à qui ils peuvent parler. Les professionnels de la santé qui se spécialisent dans ces situations de crise donnent souvent la possibilité aux jeunes de se rassembler et d’en parler entre eux.Il faut les écouter et leur demander comment on peut apporter du réconfort et leur tenir compagnie, prendre leur repas préféré, aller marcher, faire une activité qu’ils aiment. Il ne faut pas avoir peur de demander. Savoir qu’on est aimé, appuyé, qu’on n’est pas tout seul peuvent faire une grande différence pour aider à se rétablir. Si les choses deviennent trop difficiles et que les parents ne savent plus quoi faire, il faut se diriger vers un professionnel de la santé pour demander de l’aide.