Une usine de 23 millions $ pour le Groupe Savoie 

Le Groupe Savoie de Saint-Quentin construit une nouvelle usine de triage, un projet d’envergure qui devrait accélérer considérablement les opérations de l’entreprise restigouchoise.

Le projet a débuté le printemps dernier et la construction bat son plein. À ce rythme, on estime qu’elle pourrait entrer en fonction d’ici quelques mois, au printemps 2023.

«C’est un très gros projet pour nous, et définitivement un investissement majeur, car on parle d’un montant qui tourne autour des 23 millions $. Mais c’est quelque chose qui est nécessaire si nous voulons accroître notre compétitivité», souligne Alain Bossé, président et chef d’exploitation au Groupe Savoie.

Actuellement, l’usine principale compte trois lignes de travail, soit deux de sciage et une de récupération de la matière non utilisable, résidus qui prennent la destination du déchiqueteur (chipper).

Dans la nouvelle usine, les billots de bois seront écorcés puis classés par diamètre avant de prendre la direction de l’une des deux chaînes de sciage. Ce procédé permettra d’alimenter les deux lignes de façon plus adéquate, sauvant du coup un temps précieux, ce qui contribuera à accélérer la productivité de ces chaînes.

«Le problème en ce moment, c’est que nous n’arrivons pas à avoir un bon mixte pour maximiser nos lignes de travail. Les produits arrivent bruts. La nouvelle usine de triage devrait nous rendre plus efficaces, nous permettre d’acheminer le bon produit à la bonne place et en quantité suffisante pour fonctionner», explique M. Bossé.

Selon M. Bossé, grâce à cette addition, la productivité des chaînes de sciage devrait augmenter d’environ 25% à 30%, ce qui équivaut à un quart de travail, donc sensiblement une vingtaine d’emplois. C’est loin d’être négligeable, surtout dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

«Nos deux usines de sciage opéraient auparavant avec trois quarts de travail, incluant la fin de semaine. Malheureusement, même avec l’embauche de 80 employés, nous avons été forcés d’abandonner ce dernier quart de travail faute de main-d’œuvre. La nouvelle usine devrait donc, en quelque sorte, nous permettre de remplacer ce quart de travail perdu», indique M. Bossé.

Il précise toutefois que l’idéal serait de pouvoir récupérer ce quart de travail.

«Si 30 employés supplémentaires arrivaient ici demain matin, on les embaucherait et on remettrait ce quart de travail en place, c’est certain. Mais ça demeure très difficile de recruter. C’est pourquoi on mise encore beaucoup sur l’international», confirme-t-il, notant que les efforts de recrutement à l’étranger se poursuivent toujours.

Selon M. Bossé, outre cet investissement majeur, le Groupe Savoie aurait investi près d’une dizaine de millions de dollars additionnels en modernisation d’équipements de toutes sortes au cours de la dernière année.