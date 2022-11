Ils habitent dans un autobus scolaire converti en véhicule récréatif

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Stéphanie Bélanger et Vianney Lavigne ont choisi un style de vie différent. Ils travaillent depuis 18 mois à la conversion d’un autobus scolaire en véhicule récréatif (VR). La transformation n’est pas tout à fait terminée, mais l’aventure est déjà bien entamée.

«Lorsqu’on s’est rencontrés, moi et Vianney, on parlait déjà du fait qu’on voulait tous les deux vivre dans une tiny house. On suit beaucoup le mouvement des tiny house et des Skoolies», explique Stéphanie Bélanger.

Skoolies, c’est le terme utilisé pour désigner les gens qui vivent dans des autobus scolaires convertis. Le phénomène se développe de plus en plus au Québec, mais beaucoup moins au Nouveau-Brunswick.

«Ici, les autobus sont vendus en morceaux. C’est interdit de vendre un autobus (scolaire) au Nouveau-Brunswick. On a acheté le nôtre au Québec», affirme celle qui habite pour l’instant à Bas-Caraquet.

L’autobus est actuellement installé sur le terrain de ses parents. «Ça fait à peu près six mois qu’on dort dedans», dévoile l’artiste de profession.

Le couple a vécu toute une expérience lors du transport de l’autobus dans la province, car le déplacement s’est fait durant le confinement en 2021.

Parmi les premières étapes de conversion, il a fallu ajouter une petite couche de peinture blanche à l’extérieur du bus, indique Vianney Lavigne. Selon les codes de la sécurité routière, le véhicule ne doit plus être identifié, ni fonctionner comme un autobus scolaire. Le panneau d’arrêt devait aussi être retiré.

Les propriétaires ont enlevé tous les bancs à l’intérieur, ainsi que les lumières d’urgence. Ils ont ensuite isolé et bâti des murs. «On a décidé d’aller vers une isolation plus naturelle», explique la copropriétaire. Ils ont opté pour la laine de chanvre, fabriquée au Québec. Le plancher aussi a été isolé.

Problème de rouille

«Je te dirais que le plus gros défi avec l’autobus, c’était la rouille, reconnaît Stéphanie Bélanger. Le véhicule a été fabriqué en 2007. Au Québec, on sait que sur les routes ils mettent beaucoup de sel.»

L’autobus paraissait bien de l’extérieur, mais lorsque les nouveaux propriétaires ont ouvert le plancher, les murs et le plafond, ils ont constaté l’ampleur des dégâts causés par la rouille. Ils ont utilisé différents produits pour en venir à bout.

«On a refait les fenêtres au complet, on les a toutes enlevées. On les a placées de nouveau avec de la colle. Vraiment, on y a mis beaucoup de cœur», témoigne-t-elle.

Les deux occupants sont amateurs du jeu Sims. «On a commencé à créer l’autobus en version Sims, dit la copropriétaire en riant. Ça nous a permis d’avoir un aperçu du résultat final qu’on espérait.»

Les deux aventureux n’ont pas peur des défis. «On a essayé d’apprendre par nous mêmes. On a regardé beaucoup de vidéos sur Youtube pour voir ce que d’autres personnes faisaient avec leur autobus. On s’est inspirés de ce qui avait été fait, de ce qu’on trouvait beau», déclare la jeune femme.

Elle a suivi un petit cours pour apprendre à utiliser «Catch-up», une application d’architecture en ligne. «Grâce à ce mini-cours, j’ai été capable de faire le modèle de l’autobus pour voir les divisions, d’avoir les bonnes mesures pour la salle de bain, la chambre à coucher, la cuisine», décrit-elle.

La chambre est composée d’un lit Queen. La salle de bain comprend une douche-bain, et une toilette compost.

De l’autre côté de la salle de bain, on retrouve un garde-robe avec un meuble à tiroirs, ainsi qu’une petite laveuse à linge.

La cuisine est presque fonctionnelle. «Tout ce qui manque en fait, c’est de brancher l’électricité, parce qu’on a des panneaux solaires sur le toit. On voulait être le plus autosuffisant possible», avance-t-elle.

Ils ont également un système de filtration d’eau de pluie. Ils peuvent accumuler l’eau, la filtrer et la boire.

«On est encore chez mes parents parce qu’on n’a pas fini la plomberie, ni l’installation du propane. C’est une question de semaines», rapporte-t-elle.

Éventuellement, les aventuriers aimeraient s’installer sur le terrain qu’ils viennent d’acquérir sur le bord de la rivière à Pokemouche. «C’est vraiment un beau lieu, c’est magnifique. On va avoir de la place pour se faire un beau jardin, une serre, on a même acheté des poules», énonce celle qui souhaite vivre en harmonie avec la nature.

«On veut avoir un pied-à-terre à Pokemouche, mais on veut aussi l’utiliser pour se promener sur la route. Moi avec mes contrats, ça m’amène partout. Alors c’est dur d’avoir un appartement fixe», convient l’artiste.

Quelques conseils

Selon Stéphanie Bélanger, souscrire à une assurance pour un autobus scolaire converti en VR n’est pas tâche facile au Nouveau-Brunswick.

«Des fois, c’est dur d’avoir du service par rapport à quelque chose d’aussi spécifique», avoue Vianney Lavigne.

Il y a beaucoup de normes à respecter dans un bus converti en VR. «Il faut absolument que le travail soit fait par un électricien certifié et par un installateur de propane certifié», note celle qui aime voyager.

Les nomades sont prêts à conseiller les personnes intéressées à faire le même style de vie qu’eux.

«Je sais qu’on n’est pas les seuls, il y en a deux autres qu’on connaît qui font ça, un dans la région de Bertrand, et un autre dans la région de Petit-Rocher, mentionne la directrice artistique chez Coop Air au cube. Si on peut développer une communauté et s’entraider, ce serait vraiment l’fun», dit-elle en riant.