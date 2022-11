Un gigantesque surplus budgétaire au Nouveau-Brunswick

Après avoir terminé l’année dernière avec un surplus record de 777 millions $, le gouvernement Higgs se retrouve déjà avec un excédent de 774,4 millions $ au deuxième trimestre de 2022.

Le gouvernement avait prévu un surplus de seulement 35 millions $ lors de son budget en mars. Fin août, il avait grimpé à 135 millions $. Il se chiffre maintenant à 774,4 millions $ pour le trimestre qui s’est terminé le 30 septembre. C’est une augmentation de 2200%.

Le gouvernement n’a pas encore battu son surplus record de 777 millions $ enregistré à la fin de l’année financière 2021-2022, mais c’est tout comme.

Une fois de plus, les revenus de la province dépassent largement les prévisions du ministère des Finances. Le gouvernement a encaissé 918 millions $ de plus que prévu au budget dévoilé en mars.

Des experts affirment depuis plusieurs mois que le gouvernement sous-estime constamment ses revenus.

Selon des explications fournies par le ministère des Finances et du Conseil du Trésor, les rentrées d’impôt sur le revenu des sociétés ont augmenté de 388 millions $, tandis que les fonds tirés de l’impôt sur le revenu sont en hausse de 317 millions $.

Cette forte augmentation des recettes fiscales provinciales serait attribuable à une croissance démographique sans précédent, selon le ministre Ernie Steeves.

«Nous avons connu la plus forte croissance démographique depuis la Confédération», a-t-il déclaré.

« Il y a donc plus de gens qui travaillent et qui dépensent ici, ce qui appuie une croissance saine de l’économie et des revenus. Cela a également eu une incidence positive sur les recettes fiscales provinciales.»

M. Steeves a indiqué que le gouvernement «étudiera diverses possibilités et choisira les meilleures façons d’aider la population au cours des prochaines semaines».

Les dépenses totales devraient dépasser les prévisions de 179 millions $, principalement en raison des investissements en santé, en éducation, dans le transport et dans la sécurité publique.

« Nos dépenses augmentent, mais notre vigueur économique nous donne la marge de manœuvre nécessaire pour faire face à ces pressions», a affirmé M. Steeves.