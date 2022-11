Une école d’Edmundston veut améliorer la sécurité de ses élèves

La question de la sécurité routière dans les environs de l’école Notre-Dame, située à Edmundston, continue de susciter des inquiétudes.

Le comité parental d’appui à l’école a récemment partagé ses inquiétudes au District scolaire francophone du Nord-Ouest par rapport au problème de débarcadère à l’école. On avait alors proposé un projet de réorganisation du stationnement devant l’école.

Lors de la dernière réunion publique du conseil d’éducation du district scolaire, le directeur général du DSFNO, Luc Caron, s’est dit conscient que l’arrivée des élèves à l’école, particulièrement le matin, est problématique puisqu’il y a un fort achalandage d’automobilistes à proximité de l’école primaire.

Le policier communautaire de la Force policière d’Edmundston, Pierre Schelling, avait lui-même parlé de ce problème lors d’une entrevue accordée antérieurement à l’Acadie Nouvelle, par rapport à la rentrée scolaire 2022.

Il avait expliqué que la situation pouvait rapidement devenir chaotique et risquée en raison du grand nombre d’élèves fréquentant l’école, de la circulation sur la rue Martin (rue sur laquelle est située l’école) et de la proximité des stationnements et du débarcadère pour autobus par rapport à la route.

Même s’il n’y a pas eu tellement d’accidents à cet endroit, M. Schelling était persuadé que les risques qu’un incident malheureux se produise n’étaient pas à négliger, surtout au cours des premières semaines de l’année scolaire.

«Si, en dedans de 15 minutes, il y a des dizaines d’autos qui arrivent en même temps au même endroit, il n’y a aucune manière que ça puisse être sécuritaire», avait notamment indiqué le constable Schelling.

Celui-ci avait même proposé aux automobilistes qui n’ont pas à se rendre à l’école pour porter leur enfant de prendre une route alternative telle que la rue Victoria, qui est parallèle à la rue Martin.

Pour sa part, M. Caron a indiqué que le DSFNO a fait part de la situation au gouvernement du Nouveau-Brunswick qui lui a finalement octroyé des fonds afin d’améliorer la situation.

«On avait proposé des pistes de solution, sauf que les parents n’étaient pas nécessairement d’accord avec les pistes de solution proposées.»

Le directeur du DSFNO a toutefois ajouté que le 1er novembre, le comité de parents a proposé une solution qui était somme toute satisfaisante pour les membres du DSFNO.

Selon Luc Caron, les parents ont suggéré d’aménager un débarcadère pour autobus sur un terrain en arrière de l’école, plus éloigné de la rue Martin.

M. Caron a indiqué que l’idée avait été soumise à une firme d’experts en services d’ingénierie, Roy Consultants, afin d’évaluer si la solution proposée est réalisable.

«Le terrain est plus ou moins vacant, car il y a tout de même des espaces verts utilisés par les élèves. C’est un peu ça l’enjeu avec l’histoire du projet.»

«On se croise les doigts que ce soit positif. Si oui, on pourrait penser à passer à la prochaine étape du projet.»