De nombreux immigrants francophones s’installent dans la région Chaleur

L’association multiculturelle région Chaleur (AMRC) a accompagné 226 personnes au cours de la dernière année dans leur intégration au sein de la communauté en plus d’avoir mené près d’une centaine d’activités destinées aux nouveaux arrivants.

Voilà ce qui ressort du bilan annuel dressé par l’organisme communautaire qui a pignon sur rue à Bathurst.

Ce chiffre de 226 personnes n’est toutefois pas représentatif du portrait des nouveaux arrivants ayant décidé de s’installer dans la région Chaleur, puisque bon nombre d’entre eux ont décidé de ne pas recourir aux services de l’organisme ou ignoraient tout simplement son existence.

«Ce nombre ne comprend pas non plus les réfugiés et les étudiants internationaux qui sont également nombreux dans notre région», a tenu à préciser Kim Chamberlain, la directrice générale de l’AMRC.

La gamme de ces services offerts par l’organisme s’étend de l’aide au logement et à la recherche d’emploi en passant par l’accompagnement des enfants en milieu scolaire et l’aide à l’obtention de documents administratifs essentiels comme le permis de conduire et la carte d’assurance-maladie.

La directrice de l’AMRC admet que la question de l’accès au logement représente un défi important pour les nouveaux arrivants et son organisme.

«Nous tentons d’aider ces gens selon leurs besoins et leur budget, mais le prix des logements, même ceux de base avec une seule chambre à coucher, est rendu tout simplement ridicule», a affirmé Kim Chamberlain.

«Notre organisme fait toujours en sorte de régler la question de l’habitation avant l’arrivée de ces personnes, afin d’éviter qu’elles ne se retrouvent à l’hôtel ou dans la rue», a ajouté celle qui est aussi mairesse de Bathurst.

Toujours selon elle, l’accès pour les familles à des services de garde pour les enfants en bas âge représente un autre défi de taille pour les nouveaux arrivants.

«Ça représente un choc culturel de se retrouver dans la région Chaleur du jour au lendemain, par exemple avec le temps très froid qu’il y a parfois ici. Si les enfants adorent faire des bonhommes de neige, l’adaptation peut être un peu plus difficile pour les adultes», a confié la directrice de l’organisme.

Selon elle, l’accueil généralement chaleureux des gens de la région facilite quelque peu cette période d’adaptation.

Même si la région Chaleur est loin d’être la plus populeuse au Canada, l’AMRC a mis en lumière le fait que 53 différents pays sont représentés sur son territoire.

L’organisme a de plus indiqué que 65% de ces nouveaux arrivants ont le français comme langue d’usage.

Malgré des résultats escomptés en matière d’installation et d’intégration de nouveaux arrivants dans la région Chaleur, les efforts de l’AMRC se poursuivent tant au nord-est du Nouveau-Brunswick qu’ailleurs à travers le monde.

Pour se faire, l’organisme prendra part plus tard ce mois-ci à l’événement Destination Canada Forum Mobilité qui aura lieu à Paris, en France, et à Rabat, au Maroc.

Le forum s’adresse aux candidats francophones ou bilingues qui souhaitent vivre et travailler en français au Canada, à l’extérieur du Québec.