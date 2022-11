La venue de danseurs exotiques met le feu aux poudres à Tracadie

Si la venue d’un groupe de danseurs exotiques à Tracadie, en de semaine, promet de chauffer l’ambiance d’une boîte de nuit locale, elle aura aussi, et à coup sûr, jeté un froid entre le conseil municipal et la Commission de services régionaux (CSRPA).

Le Camp à Réjean, situé à Six Roads, a en effet obtenu un permis provisoire pour l’organisation, vendredi et samedi, de deux soirées du genre «Ladies night», auxquelles participeront les Canadian Sexy Males.

Le spectacle, qualifié de «cabaret exotique» par le ministère de la Sécurité publique, a également été approuvé par le prévôt des incendies.

Lors d’une réunion du comité plénier, plus tôt cette semaine, le conseil municipal de Tracadie n’a pas caché son mécontentement à l’endroit de la CSRPA, alors que le Comité de révision de la planification (CRP), qui en fait partie, a approuvé le permis provisoire.

Le permis n’est valide que deux jours, mais sa livraison déroge au plan rural de Tracadie, qui proscrit les cabarets exotiques. Lundi soir, les élus peinaient à contenir leur indignation.

«Donc, si je comprends bien, s’est exclamée la conseillère Réaldine Robichaud, on (la municipalité) peut voter pour une chose, et eux (la CSRPA) peuvent la renverser!»

«Moi, j’ai voté pour sortir de la CSR, a ajouté le conseiller Yoland Thomas. Je peux appeler ça un power trip; excusez-moi les mots anglais. Nous faire une audace comme ça, c’est vraiment une audace.»

La conseillère Rita Benoît, de son côté, en a fait une question de principe.

«Le 11 novembre, c’est le jour du Souvenir, c’est nos vétérans, c’est une journée spéciale pour se souvenir que c’est grâce à ces personnes-là qu’on vit dans un pays libre.»

Le maire s’est pour sa part interrogé sur le fait que le CRP, «un comité externe» constitué de personnes «nommées», ait pu invalider, en quelque sorte, les normes d’un plan rural qui est le produit d’un conseil élu.

La municipalité a finalement décidé de faire parvenir une lettre à la CSRPA pour exprimer son insatisfaction.

Beaucoup de bruit pour rien?

La discussion a aussi porté sur le tapage nocturne qui pourrait résulter des activités de la boîte de nuit. Le Camp à Réjean se trouve au cœur d’une zone résidentielle.

«Le club en question est entouré de maisons, a relevé le maire. S’il y avait du bruit seulement avec de la musique… Avec des danseurs qui sont à moitié habillés, j’imagine qu’il y en aura qui vont être un peu plus bruyants qu’à l’habitude…»

M. Losier a ajouté que la municipalité veillera à ce que le règlement, qui interdit le bruit excessif après 23 heures, soit respecté. Des policiers, à titre préventif, pourraient être appelés à visiter les lieux, tôt en soirée.

Karine Mariani, l’organisatrice des deux soirées, est au courant des préoccupations du conseil. Elle a expliqué à l’Acadie Nouvelle, jeudi, que des mesures exceptionnelles seront prises pour éviter tout dérangement.

«Il y aura des affiches à la porte pour inviter les gens à l’extérieur à faire le moins de bruit possible».

Elle a aussi «doublé» son personnel. Il y aura plus de portiers, à l’intérieur comme à l’extérieur, et ceux-ci «vont essayer de minimiser le bruit». Une consigne a aussi été servie aux disc-jockeys: ils devront réduire l’intensité du son.

Elle dit aussi avoir effectué des tests avec un sonomètre, et les résultats seraient convenables, «comparativement au trafic en ville et aux autres boîtes de nuit».

«C’est pas une question de provoquer (le voisinage)» a-t-elle affirmé, mais elle admet que le silence parfait n’est pas possible. «On a une licence de discothèque et on ne peut pas fermer à onze heures du soir.»

Elle assure, d’autre part, que jusqu’ici les spectacles à venir n’ont suscité, de manière générale, que des réactions positives. Les seuls «commentaires négatifs» dont elle a eu écho viendraient de la CSRPA et du conseil municipal de Tracadie.

Un coup d’œil à la page Facebook du Camp à Réjean permet de constater que le public, très féminin, a effectivement émis plusieurs émojis approbateurs (Smileys, pouces levés, etc.)

Jeudi, il restait encore quelques billets, a indiqué Mme Mariani, mais elle croit que les deux spectacles pourraient être tenus à guichets fermés.