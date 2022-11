La Ville de Dieppe dénonce la nomination de Kris Austin

«Surprise, déception et incompréhension», tels sont les mots choisis par le maire de Dieppe Yvon Lapierre pour qualifier la réaction des élus de la plus grande ville francophone de la province à la nomination de Kris Austin au comité de révision de la Loi sur les langues officielles.

Dans un communiqué la Ville de Dieppe exprime l’indignation suscitée par la nomination de l’ancien chef de la People’s Alliance par la voix de son maire.

«Nous sommes dans l’obligation de dénoncer l’absurdité de nommer une personne qui a démontré depuis le début de sa carrière en politique, une absence d’intérêt à protéger les langues officielles, et plus particulièrement le français.»

Yvon Lapierre rappelle que le nouveau ministre de la Sécurité publique s’est déclaré favorable à la fusion du réseau de santé francophone avec le réseau anglophone en une seule entité bilingue, à la fin au service d’autobus scolaire séparé sur des bases linguistiques et à l’abolition du Commissariat aux langues officielles de la province.

«C’est tel retour en arrière que la Ville de Dieppe n’avait pas d’autre choix que de se lever et de s’exprimer», lance-t-il en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

«Bien que nous soyons en accord avec l’importance d’avoir différentes perspectives et opinions lors d’une discussion aussi primordiale, c’est un non-sens que de sélectionner une personne avec une opinion aussi polarisée. Nous voyons difficilement comment avoir M. Austin autour de la table pourra mener à une conversation saine, bienveillante, positive et constructive. Au nom de la Ville de Dieppe, je demande donc au premier ministre Higgs de retirer M. Austin de ce comité.»

Cet été, la municipalité francophone a soumis un mémoire aux commissaires chargés de la révision qui proposait d’accroître les ressources humaines et financières du Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick et de créer des mécanismes assurant le respect et la mise en œuvre de la loi.

Elle suggérait aussi «d’élargir les obligations linguistiques» imposées aux huit cités, aux municipalités qui ont une population de langue officielle minoritaire atteignant au moins 20% et à huit des douze commissions de services régionaux.

La récente déclaration de Blaine Higgs selon laquelle le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick est «très négatif» préoccupe Yvon Lapierre, qui ne s’attend pas à voir le gouvernement suivre les recommandations de son administration.

«On n’a pas grand espoir», souffle-t-il.

Des ministres fédéraux haussent le ton

La ministre des Langues officielles du Canada, Ginette Petitpas Taylor. – Acadie Nouvelle : Simon Delattre

En marge d’une annonce faite à Dieppe ce jeudi, Ginette Petitpas Taylor, la ministre des Langues officielles du Canada a qualifié d’«affront» la nomination du ministre Austin.

«Beaucoup d’Acadiens et de francophones ont reçu cette nomination sur le comité comme une insulte, et feront front pour demeurer attentifs à ce qu’il se passe dans la province du Nouveau-Brunswick.»

La ministre fédérale a également souligné le «travail exceptionnel» réalisé par la commissaire aux langues officielles du N.-B. Shirley MacLean

«Ces commentaires étaient totalement inappropriés. Elle a un rôle et des responsabilités importants pour la population du Nouveau-Brunswick et il faut respecter son travail», exprime-t-elle.

«Les francophones d’ici sont aux aguets.»

Son collègue Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, indique que la controverse a été abordée mardi lors de la rencontre entre le premier ministre Higgs et le premier ministre Trudeau.

«Le premier ministre Trudeau a été très franc avec M. Higgs en lui disant que nous avons des inquiétudes profondes quant aux divisions qui s’accentuent au Nouveau-Brunswick et le besoin de rassurer les francophones et les anglophones qui partagent l’approche qu’on a vu ces dernières semaines.»