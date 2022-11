Le jour du Souvenir souligné d’un océan à l’autre

Les Canadiens se rassemblaient au pied de cénotaphes et de monuments commémoratifs un peu partout au pays, vendredi matin, pour se souvenir et rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu sous le drapeau.

Par une température anormalement chaude cette année, des milliers de personnes ainsi que des dizaines d’anciens combattants et de dignitaires arrivaient au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, où se tient la cérémonie nationale.

Parmi eux: John Geen, 93 ans, de Belleville, en Ontario, qui assiste à sa première cérémonie du jour du Souvenir dans la capitale fédérale. M. Geen est un vétéran des réserves de l’armée et son père avait servi pendant la Première Guerre mondiale.

La gouverneure générale Mary Simon, commandante en chef du Canada, devait arriver peu de temps avant le début de la cérémonie d’une heure. Mais le premier ministre Justin Trudeau sera absent: il s’envolait jeudi soir pour un sommet international au Cambodge.

Le gouvernement fédéral sera plutôt représenté à Ottawa par le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay. Le chef d’état-major de la défense, le général Wayne Eyre, est également présent.

M. Trudeau a brièvement accueilli une douzaine de membres des Forces armées lors d’une escale de ravitaillement, vendredi, à l’aéroport d’Anchorage, en Alaska, lors de son vol vers le Cambodge. Le premier ministre leur a serré la main, s’adressant brièvement à chacun, et il a posé pour une photo de groupe.

À Ottawa, la sécurité était visible autour du Monument commémoratif de guerre du Canada, avec des chasse-neige garés à différentes intersections et une forte présence policière.

Retour à la normale

Cette année marque un retour à la normale des cérémonies, incluant celle organisée au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, après des modifications apportées en raison de la pandémie de COVID-19.

Le port du masque et le respect de la distanciation physique ne sont plus obligatoires, et le défilé traditionnel des anciens combattants au pu reprendre sa place au début de la cérémonie nationale.

La Légion royale canadienne entend profiter de la cérémonie pour souligner le décès de la reine Élisabeth II ainsi que le 80e anniversaire du raid de Dieppe.

Pour marquer le tragique dénouement de cette opération menée dans le port français de Dieppe, le 19 août 1942, on exposera un drapeau du «Red Ensign» qui aurait été porté par l’un des 5000 soldats canadiens présents sur le champ de bataille. Le drapeau a été légué à la Légion royale canadienne.

Des foules se sont également formées au cénotaphe provincial du Nouveau-Brunswick. Des salves d’armes à feu ont retenti à partir de 11 h.

Des centaines de personnes se sont réunies à l’École Mathieu-Martin. Plusieurs personnalités, dont Robert Gauvin, député libéral de Baie-de-Shédiac-Dieppe, et Yvon Lapierre, maire de Dieppe, ont pris la parole pendant cette cérémonie organisée par l’Association des vétérans militaires de Dieppe.

À Halifax, plus tôt en matinée, des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de ville, par une journée chaude et ensoleillée. Des formations de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale du Canada se tenaient au garde-à-vous devant le cénotaphe alors que la cérémonie commençait par les sons lugubres du «Last Post».