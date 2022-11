Mobilisation en faveur des plus démunis à Moncton

Soeur Auréa Cormier s’alarme de la hausse des prix fulgurante qui frappe durement les citoyens les plus démunis. Celle qui a passé une grande partie de sa vie à lutter contre la pauvreté lance un appel aux dons à l’approche de l’hiver.

La secrétaire de la Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul explique que l’organisme a reçu près de 400 demandes dans la région du Grand Moncton au cours de la dernière année.

«L’augmentation du coût de la vie oblige de nombreuses personnes vivant dans la pauvreté à choisir entre acheter suffisamment de nourriture et de vêtements d’hiver et payer les factures de services publics, le loyer et les autres coûts», dénonce Sr Auréa Cormier.

«Les personnes qui ont le plus besoin d’aide sont prises dans un cercle vicieux, celui de la peur de l’expulsion ou du débranchement de leurs services d’électricité et de chauffage.»

Avec l’aide d’autres bénévoles, elle tente de recueillir 20 000$ pour aider celles et ceux qui vivent dans une grande précarité.

L’an dernier, le groupe de Moncton a déboursé 42 521$ pour soutenir des dépenses liées au logement, aux médicaments, aux vêtements d’hiver, mais aussi acheter des meubles au profit de femmes victimes de violence. Il a aussi distribué des boîtes d’alimentation d’une valeur d’environ 10 000$.

«Au cours de la dernière année, les situations précaires de pauvreté ont augmenté à Moncton. De nombreuses personnes sont trop fières pour demander de l’aide, mais elles doivent le faire pour éviter de se trouver dans la rue», souligne Auréa Cormier.

«Le logement est un énorme problème, beaucoup de gens nous appellent parce qu’ils ne peuvent pas payer le loyer ou le dépôt de garantie, parce qu’ils ne peuvent pas payer l’électricité ou le téléphone.»

Pour faire un don, contactez Jacques Bourgeois (jbourgeois3@gmail).

Pour faire du bénévolat, contactez Rose-Marie Bourgeois (rosiecb0@gmail.com) ou Auréa Cormier (506)854-0675.