Un cas positif de rage du raton laveur au N.-B.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick confirme la présence d’un cas positif de rage du raton laveur dans la région d’Upper Kent, entre Florenceville-Bristol et Perth-Andover.

La Santé publique ne considère pas le présent cas comme une menace pour la population en général.

Des appâts contenant un vaccin antirabique oral sont placés dans des endroits accessibles aux ratons laveurs et aux mouffettes. Un certain nombre de pièges permettant de capturer l’animal vivant seront également installés pour aider à surveiller les populations.

Les appâts contenant le vaccin comportent peu de risque pour les humains et les animaux domestiques, mais il ne faut pas toucher à ces appâts.

Les gens sont priés de prendre des mesures afin de se protéger et de protéger leur famille, leurs animaux de compagnie et leur bétail contre la rage en gardant une distance sécuritaire des animaux sauvages, en n’adoptant pas d’animal sauvage comme animal de compagnie et en n’approchant pas les animaux sauvages qui semblent abandonnés.

Les personnes doivent aller chercher de l’aide médicale sans tarder si elles ont été mordues ou griffées par un animal qui pourrait avoir la rage. La Santé publique peut fournir un traitement efficace à toute personne qui pourrait avoir été exposée au virus après avoir été en contact avec un animal atteint de la rage.

La population est invitée à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards qui semblent malades et qui pourraient être atteints de la rage en appelant Télé-Soins 811.