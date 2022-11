Un centre pour stimuler l’immigration francophone voit le jour à Dieppe

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) inaugure ses premiers bureaux dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Le nouveau Centre d’innovation en immigration francophone devra contribuer à contrer le déclin de la langue française au pays.

Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles, était de passage à Dieppe jeudi pour présenter cette initiative fédérale.

«Le centre aura pour mission de rendre les programmes d’immigration plus accessibles en vue d’augmenter le nombre de candidats d’expression française, de mieux répondre aux besoins des employeurs et des communautés francophones en matière de main-d’œuvre bilingue et d’appuyer les efforts de promotion internationale pour attirer et recruter des candidats d’expression française dans notre marché du travail», décrit-elle.

Ottawa a débloqué 12,9 millions $ sur quatre ans pour qu’il puisse voir le jour.

«Le centre n’est pas encore opérationnel à pleine capacité, on compte pourvoir six postes pour commencer», précise Alain Desruisseaux, directeur général en l’immigration francophone pour l’IRCC.

Le fonctionnaire ajoute que le centre, dont les locaux sont situés à l’hôtel de ville, aura une vocation nationale.

«On veut faire plus en matière de promotion, de recrutement, de sélection et travailler plus étroitement avec les employeurs», mentionne-t-il.

«On doit s’assurer d’accroître le nombre d’admissions tout en tenant compte des besoins régionaux. Le centre devra s’appliquer à développer une relation étroite avec les intervenants locaux, les communautés pour identifier les besoins.»

Marie‑France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l’IRCC, note que la pénurie est particulièrement criante dans les secteurs de la construction, de la santé et de l’industrie manufacturière.

«L’immigration demeure l’outil par excellence pour combler les besoins de main-d’oeuvre partout au pays», exprime quant à lui Dominic LeBlanc.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités souligne également «l’importance de ne pas diluer le poids démographique des francophones en situation minoritaire».

Rappelons que ce poids démographique n’a cessé de se réduire au cours des deux dernières décennies. La cible de 4,4% d’immigration francophone hors Québec établie en 2003 n’a jamais été atteinte.

Marie‑France Lalonde indique que le pays a accueilli 4% de nouveaux arrivants francophones et bilingues lors des dix premiers mois de 2022. Elle a bon espoir de voir l’objectif de 4,4 % être atteint en 2023.

Depuis 2018, le Nouveau-Brunswick est devenu la deuxième destination la plus populaire choisie par les immigrants francophones hors Québec. Près de 4000 d’entre eux ont déposé leurs valises dans la province bilingue entre janvier 2018 et août 2022.

Toutefois, le français fait partie des langues les plus parlées à la maison pour seulement 10% des immigrants arrivés au Nouveau-Brunswick de 2016 à 2021. Le recensement de 2021 de Statistique Canada montre aussi une légère réduction du nombre et du poids des francophones au Nouveau-Brunswick. Au quotidien, le français est la première langue parlée de 30% de ses habitants. Ce chiffre était de 32% en 2016 et de 34% en 2006.