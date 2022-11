Plus de 2 millions$ pour la recherche forestière

Les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé des investissements s’élevant à plus de deux millions de dollars afin de soutenir la recherche forestière dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement provincial a annoncé une somme de 600 000$ alors que le gouvernement fédéral investira 1,2 million$. Le secteur forestier – par l’entremise du Groupe Savoie, d’AV Group, de J.D. Irving et de Forêt NB – s’est engagé à verser une part égale au financement du gouvernement provincial.

Le financement ira à l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques, situé à Edmundston. Celui-ci réunit le secteur forestier, les gouvernements et le milieu universitaire.

Selon un communiqué du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ces investissements permettront à l’institut d’améliorer ses capacités de recherche appliquée et le transfert de connaissances au secteur forestier.

«Ce soutien financier de l’APECA et du gouvernement du Nouveau-Brunswick permettra à notre institut de renforcer ses capacités afin de passer de la validation des principes à la commercialisation de notre propriété intellectuelle en compagnie d’autres acteurs du secteur privé. Notre institut deviendra autosuffisant et moins dépendant du soutien gouvernemental», a affirmé le directeur général de l’institut, Gaetan Pelletier.

«La recherche menée à l’institut, qui vise à fournir et à mobiliser les connaissances et les outils nécessaires à l’amélioration de la gestion des feuillus nordiques et des forêts mixtes, est essentielle à l’avenir de la foresterie dans la province», a déclaré, pour sa part, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland.

L’institut a été fondé en 2012 dans le but de mener une recherche liée à la gestion des feuillus nordiques et des forêts mixtes de l’est de l’Amérique du Nord.

M. Holland a indiqué que les nouveaux projets de l’institut profiteront grandement au secteur forestier de la province et aux intervenants du domaine des technologies, ainsi qu’aux propriétaires de lots boisés, et qu’ils créeront jusqu’à 18 emplois à court terme.