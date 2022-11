Beresford: les ours plus nombreux à rôder près des résidences

La Police régionale BNPP (Beresford-Nigadoo-Petit-Rocher-Pointe-Verte) a indiqué au cours du week-end avoir observé dernièrement une augmentation du nombre de plaintes reliées à la présence d’ours se tenant proche des habitations dans un secteur de Beresford.

Le secteur privilégié par les ours noirs est compris entre la rue Foulem et la rue Landry.

Les personnes apercevant un ours dans leur quartier sont invitées à contacter la force policière au 542-2666 ou de faire le 911 si l’animal représente un danger immédiat.

Dans le but d’éviter d’encourager ces animaux à se tenir proche de la présence humaine, les résidents sont priés de ne pas nourrir les ours, puisqu’ils peuvent finir par associer la nourriture avec la présence humaine.

Le ministère du Développement de l’énergie et des ressources précise que l’ours noir est généralement timide et évite habituellement les humains, mais qu’il profitera de n’importe quel aliment à sa disposition et essaiera de manger quoi que ce soit qui a l’aspect, l’odeur ou le goût de la nourriture.

Le ministère indique que ces animaux vivent principalement dans les régions boisées, mais qu’ils se promènent parfois dans les secteurs urbains.

Les ours sont généralement attirés par les maisons, les chalets et les établissements commerciaux en raison de la présence de déchets, de mangeoires à oiseaux, de nourriture pour animaux de compagnie, de barbecues, d’arbres fruitiers et de potagers.

La période allant du printemps au début de l’été constitue le moment de l’année où l’on aperçoit le plus souvent des ours noirs au Nouveau-Brunswick.