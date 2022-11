Madawaska: coup de pouce du fédéral pour deux infrastructures communautaires

Le Centre communautaire Godbout d’Edmundston et l’atelier l’Éclosion de Sainte-Anne de Madawaska auront droit à une cure de rajeunissement, gracieuseté du gouvernement fédéral et de son Fonds canadien de revitalisation des communautés.

Le député fédéral de Madawaska – Restigouche, René Arseneault, a annoncé la semaine dernière des investissements totalisant 40 208$ pour les deux infrastructures communautaires du Nord-Ouest.

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) versera une contribution de 33 458$ au Centre communautaire Godbout et de 6750$ à l’Éclosion afin de rénover et de moderniser l’infrastructure des deux bâtiments et d’en accroître l’accessibilité.

L’atelier l’Éclosion de Sainte-Anne de Madawaska – Gracieuseté

L’agence fédérale estime que ces améliorations rendront les deux centres communautaires plus sûrs, plus inclusifs et plus efficaces sur le plan énergétique tout en continuant d’offrir des programmes aux résidents de la région.

« Le succès de ces projets est essentiel pour aider les résidents du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick à se rassembler en toute sécurité et à profiter de services communautaires. La modernisation et l’amélioration de ces espaces contribuent à la vitalité de la région et revigorent les collectivités», a indiqué par voie de communiqué le député fédéral René Arseneault.

«Les investissements dans des espaces partagés comme le Centre communautaire Godbout et l’Éclosion au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, permettent de revitaliser les économies locales et de donner aux résidents un endroit où ils peuvent se rassembler en toute sécurité», a pour sa part souligné Ginette Petitpas Taylor, la ministre responsable de l’APECA.