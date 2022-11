Quels sont les aéroports les plus visités par l’ambulance aérienne?

Lors de sa récente assemblée générale annuelle, l’autorité aéroportuaire de Charlo notait une augmentation notable du nombre d’arrêts de l’ambulance aérienne sur sa piste. Mais à quoi ressemble au juste l’utilisation de ce mode de transport dans l’ensemble de la province?

L’aéroport de Charlo déclarait avoir reçu la visite d’ambulance aérienne à 140 reprises lors de son exercice financier 2021, ce qui représente une augmentation de 26% comparativement à l’exercice précédent. Qu’à cela ne tienne, ce n’est pas cet aéroport qui reçoit le plus la visite de cet appareil.

Selon les données d’Ambulance NB, c’est l’aéroport de Bathurst qui a été le plus largement utilisé lors de la dernière année (1er avril 2021 au 31 mars 2022) avec un total 106 transports de patients. Les aéroports de Saint-Jean (82 transports) et Miramichi (73 transports) arrivent respectivement au second et troisième rang. Ceux de Charlo (68 transports) et d’Edmundston (65 transports) concluent le top 5 des aéroports les plus fréquentés par l’ambulance aérienne.

Ce palmarès totalise 394 vols.

En réalité toutefois, l’ambulance aérienne a effectué 545 sorties durant cette période. Les 151 sorties restantes sont dispersées dans les autres aéroports du Nouveau-Brunswick, mais aussi hors province.

Ce palmarès ne tient également pas compte de l’aéroport de Moncton, la raison étant que celui-ci sert de base à l’aéronef. Avec une moyenne d’un peu plus de deux départs quotidiennement, il est clair que celui-ci est de loin le plus fréquenté.

On note par ailleurs une incohérence entre les données d’Ambulance NB et celles de l’aéroport de Charlo. Cette disparité s’explique d’une part par le fait que l’exercice financier des deux entités ne s’effectue pas sur la même période et d’autre part que l’aéroport restigouchois compile aussi dans sa catégorie «ambulance aérienne» les appareils en provenance de la région voisine.

«Nous sommes l’aéroport le plus près pour la clientèle de la MRC d’Avignon. C’est donc plus rapide pour eux de faire atterrir un avion ici que de se rendre jusqu’à Mont-Joli ou plus à l’est de Maria. On a également des gens du Nouveau-Brunswick qui vont au Québec quand le centre de cardiologie de Saint-Jean est trop occupé», explique Monia Cyr de l’aéroport de Charlo.

À noter que des 91 utilisations de l’ambulance aérienne à l’aéroport de Charlo rapportées par Ambulance NB, 68 étaient des départs et 22 des arrivées (donc principalement des retours). Un appel a été annulé sans qu’aucun patient ne soit transporté.

Jean-Pierre Savoie, vice-président aux opérations d’Ambulance NB – Archives

Hôpital de Saint-Jean

Mais où vont donc tous ces patients transportés par la voie des airs au Nouveau-Brunswick?

Selon Jean-Pierre Savoie, vice-président aux opérations d’Ambulance NB, la palme revient à l’aéroport de Saint-Jean.

«La moitié des patients transportés au cours de l’exercice financier 2021-2022 ont été transportés vers cet établissement puisque c’est là où se trouvent le Centre de cardiologie du Nouveau-Brunswick ainsi que le seul centre de traumatologie de niveau 1 de la province (Hôpital de Saint-Jean)», explique-t-il.

Il poursuit en ajoutant que le deuxième aéroport de destination le plus fréquenté lors du transfert de patients est celui d’Halifax en raison de la présence dans cette province de l’hôpital pour enfants IWK.

L’équipage de l’ambulance aérienne est composé d’infirmiers de vol en soins critiques ayant reçu une formation spéciale en transport médical.

L’appareil comme tel est un aéronef à voilure fixe (avion). Ambulance NB préfère miser sur ce type d’appareil plutôt qu’un hélicoptère pour de multiples raisons. Permis celles-ci, on précise que les avions nécessitent moins d’entretien, qu’ils sont plus rapides et qu’ils peuvent voler sur de plus longues distances avec un seul plein.

Et comme ils peuvent voler à une plus haute altitude, ils peuvent éviter plus facilement les phénomènes météorologiques. Aussi, l’environnement y est pressurisé, ce qui fait que les patients ressentent moins les effets de l’altitude.