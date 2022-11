Le ministre Flemming continue d’ignorer la CSR Kent

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Commission de services régionaux (CSR) de Kent est sans nouvelles du Procureur général et ministre de la Justice, Hugh Flemming, un mois après lui avoir envoyé une lettre demandant de le rencontrer.

Dans une missive datée du 11 octobre, la présidente de la CSR de Kent, Pierrette Robichaud, souhaite établir une collaboration entre le système de justice et les communautés qui en dépendent. Pour s’y faire, elle demande une rencontre avec le ministre afin d’exprimer de vive voix les préoccupations des maires de la région.

La lettre mentionne également que ceux-ci sont régulièrement approchés par des citoyens préoccupés et des victimes de crimes concernant le relâchement d’individus ayant commis des actes criminels dans les communautés.

Les citoyens de Saint-Antoine-de-Kent ont clairement fait part de cette préoccupation à la GRC lors d’une session d’information tenue le 7 novembre, auquelle plus d’une centaine de personnes ont assisté. Le maire du village, Jean-Pierre Richard, a parlé de cette lettre envoyée au ministre Flemming durant cette rencontre.

Lors d’une réunion du conseil d’administration de la CSR de Kent tenue en septembre, les élus ont discuté des problèmes reliés au débordement des dossiers à traiter à la cour de Moncton.

«La GRC nous a dit que les cours étaient débordées. Souvent, un individu arrive au tribunal et en attendant son procès, il sera relâché», explique la présidente de la CSR de Kent. Parfois, le procès se déroule seulement un an plus tard.

«Il arrive que ces individus commettent d’autres crimes. C’est ce qui est inquiétant», rapporte Pierrette Robichaud.

Selon la CSR de Kent, une étude réalisée il y a quelques années par des étudiants de la faculté de criminologie de l’Université de Moncton, avec l’aide d’étudiants en droit, a clairement démontré que la centralisation des cours dans les centres urbains avait un impact sur l’accès à la justice pour les citoyens vivant dans les régions rurales.

«Nos analyses ont démontré que la cour de Miramichi est plus sensible aux crimes qui se passent en milieu rural et aux victimes de ces crimes comparativement à celle de Moncton», indique la lettre de la CSR de Kent envoyée au ministre Flemming.

À Rogersville, la mairesse explique que si elle se fait arrêter par la GRC du côté nord avant d’arriver au commerce M. Tomate sur la route 126, son cas sera transféré à la cour de Miramichi. Par contre, si la police intervient plus au sud, le cas sera géré au palais de justice de Moncton.

«On est conscient du fait que le tribunal de Moncton est débordé. Ça, on le sait, indique Pierrette Robichaud. Mais à un moment donné, il y avait une cour à Richibucto», rappelle-t-elle.

La CSR de Kent souhaite une plus grande standardisation dans le traitement des dossiers entre les cours au Nouveau-Brunswick.

«Nous avons tenté à maintes reprises d’avoir un procureur de la couronne à nos réunions afin que cette personne puisse mieux comprendre la réalité de la criminalité et des enjeux de sécurité publique en milieu rural», mentionne la lettre de la CSR de Kent.

En fait, la commission a déjà un comité de sécurité publique formé depuis quelques années. Des représentants de la GRC, du District scolaire francophone Sud, de l’Organisation des mesures d’urgence, d’Ambulance NB, de Prévention de la violence familiale et Santé mentale figurent au sein de ce comité.

La présidente souhaite continuer d’améliorer la sécurité des citoyens de Kent. «C’est en travaillant ensemble qu’on va pouvoir le faire, mais il faut que tout le monde soit à la table», lance-t-elle.

À Rogersville

La mairesse de Rogersville affirme que les préoccupations des gens de sa communauté sont différentes de celles de Saint-Antoine, où des vols sont commis. Les plaintes qu’elle reçoit sont reliées au bruit, aux VTT, à la vitesse et la conduite dangereuse de certains véhicules.

«C’est la plainte numéro un», reconnaît-elle.

«Tu as juste besoin de venir faire un tour dans ma municipalité. Les marques noires sur la route 126 vont le prouver», exprime-t-elle.