Edmundston exaspérée du vandalisme sur ses installations publiques

Des actes récurrents de vandalisme sur certaines installations municipales ont incité la Ville d’Edmundston à partagé un message sur les réseaux sociaux afin de les dénoncer.

Dans le message en question, il est indiqué que la communauté est de plus en plus témoin d’actes de vandalisme dans la ville.

«Plus qu’un simple ‘‘mauvais coup’’, le vandalisme coûte cher aux contribuables, en plus de nuire à la sécurité. On est tous perdants!», peut-on lire dans le même message.

Selon le directeur général de la Ville d’Edmundston, Marc Michaud, la condition de certaines infrastructures municipales a fait l’objet de commentaires sur les réseaux sociaux notamment.

Le parc de rouli-roulant actuel, ainsi que la promenade John Emmerson – passerelle piétonnière qui se situe au centre-ville d’Edmundston – ont notamment été soulevés.

«Au skatepark actuel, il y a eu des problèmes de graffitis avec du langage inapproprié. On a dû envoyer des équipes pour effacer les graffitis. Sur la passerelle Emmerson, qui mène au pont Bernard Valcourt, c’est toutes les semaines que l’on doit remplacer des planches parce que l’on a des gens qui s’amusent à casser des planches.»

Particulièrement depuis la fin de l’été, le directeur général d’Edmundston soutient que des équipes municipales ont été dépêchées toutes les semaines afin de réparer des bouts de la passerelle.

Pour lui, cela représente des pertes en temps et en argent pour la Municipalité, en plus de poser des risques potentiels à la sécurité des gens.

«Ça peut coûter quelques centaines de dollars par intervention, mais si on doit y aller souvent, ça devient des dépenses de quelques milliers de dollars à la fin de l’année. C’est de l’argent des contribuables et ça finit par devenir une espèce de gaspillage pour réparer un manque de savoir-vivre.»

Bien que ce genre d’incident ne fasse pas l’objet de plaintes auprès de la Force policière d’Edmundston, M. Michaud croit qu’il est important de rappeler une certaine forme de civisme à certaines personnes, tout en incitant les personnes témoins de ce genre d’actes à se manifester.

«Ce sont des biens qui appartiennent à tout le monde, alors il faut les avoir à coeur (…) Si on les laisse aller, les gens seront encore moins fiers de leurs infrastructures.»

Le cas de la Promenade John Emmerson est particulièrement frustrant pour Marc Michaud, puisqu’elle est considérée par plusieurs comme l’un des endroits signatures d’Edmundston en compagnie de structures comme le pont Bernard Valcourt ou le Fortin du Petit-Sault.

Bien que sur le plan visuel les deux exemples donnés par Marc Michaud se distinguent, il existe évidemment d’autres endroits qui sont la proie d’actes de vandalisme, notamment des bâtiments inoccupés comme l’ancien Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

«Toutes les semaines, j’envoie des ressources à cet endroit, car les fenêtres et les portes sont à découvert. Sur les bâtiments inoccupés, c’est aussi toutes les semaines.»

De son côté, le sergent Martin Perron de la Force policière reconnaît qu’il y a du vandalisme régulièrement. Cependant, il peut être très difficile d’identifier des suspects, d’où l’importance d’avoir la collaboration des citoyennes et citoyens.

«Du côté de la police, ce n’est pas nécessairement une problématique. On a eu des vagues de graffitis et des choses du genre par le passé, mais on ne vit pas ça actuellement.»

Selon le sergent Perron, parmi les cas de vandalisme retrouvés dans la ville il y a notamment des fenêtres brisées, des graffitis et le bris de cabanons à la Place de l’artisan.

«Ce sont de petites choses ici et là, mais quand tu les additionnes, je peux croire que ça engendre des dépenses importantes pour réparer tout ça.»