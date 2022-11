La chef libérale Susan Holt sera candidate dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore

La chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, a annoncé qu’elle tentera de se faire élire en tant que députée de la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore.

La principale intéressée en a fait l’annonce lundi après-midi, à la brasserie Four Rivers, située au cœur du centre-ville de Bathurst.

De nombreux députés provinciaux et d’élus municipaux ont pris part à l’annonce officielle effectuée en présence de plusieurs militants libéraux.

La chef de la formation politique dit trouver la circonscription du nord-est de la province des plus inspirantes.

«On trouve dans la région de Bathurst un parfait équilibre entre le monde rural et urbain et entre les communautés francophones, anglophones, de la Première nation de Pabineau et des nouveaux arrivants. C’est représentatif du Nouveau-Brunswick, de ce que nous sommes aujourd’hui», a raconté Susan Holt pour expliquer son choix.

Elle assure que la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore était un choix réfléchi de sa part, et non pas une destination choisie par défaut.

«C’est un choix que j’ai fait il y a quelques semaines. Je suis fière d’être ici où il existe un beau modèle collaboratif entre les communautés et les élus», a indiqué celle qui est devenue la chef libérale le 6 août après une course à la chefferie impliquant plusieurs candidats.

Susan Holt entend prochainement passer beaucoup de temps dans la région de Bathurst, question d’apprivoiser la circonscription qu’elle convoite.

Elle n’entend toutefois pas pour l’instant déménager toute la famille dans la région Chaleur.

Le député libéral Denis Landry a décidé d’abandonner le siège qu’il occupait à l’Assemblée législative depuis 2014, pavant la voie à la chef du parti qui tentera d’accéder à la fonction de chef de l’opposition officielle après l’élection partielle que doit déclencher incessamment Blaine Higgs.

«Le premier ministre m’a récemment indiqué qu’il n’allait pas laisser traîner les choses, qu’il allait rapidement déclencher des élections», a confié celui qui a été élu par acclamation maire de la nouvelle municipalité des Hautes-Terres.

«Ça me touche au plus haut point de voir la chef choisir Bathurst et mon ancien comté être probablement représenté par la prochaine première ministre», a ajouté Denis Landry.

«Comme collègues, on a tous hâte de voir Susan Holt en chambre avec nous et d’entendre les bonnes idées qu’elle va soumettre aux gens du Nouveau-Brunswick», a pour sa part souligné Robert Gauvin, député de Baie-de-Shediac-Dieppe.