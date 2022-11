Une femme de Tracadie atteinte d’une maladie rare

Le 24 novembre 2021, en soirée, Louise Godin de Saumarez, à Tracadie, se sent mal. Depuis une dizaine de jours, elle éprouve des douleurs au cou et des étourdissements. Elle ignore que le lendemain, au lever du jour, elle sera presque paralysée.

À son conjoint, Emmanuel Fournier, qui n’y comprend rien, elle dit tout simplement: «Je ne peux plus marcher, je n’ai plus de force.»

Dans les jours qui suivent, son état s’aggrave. Affectée par une paralysie partielle qui rend difficile tout déplacement, elle éprouve une grande fatigue et son visage s’affaisse. Elle perd un temps la vue et peine à manger, parce que son réflexe d’avaler est entravé. Ses muscles ne répondent plus.

C’est le début d’une interminable série de visites et de séjours à l’hôpital: Tracadie, Caraquet Miramichi, Moncton, Bathurst…

Au début, on lui donne des médicaments pour le vertige, ensuite du valium, parce qu’on croit qu’elle souffre d’anxiété. Les médecins lui font subir une panoplie de tests, «des tonnes de tests». Le 1er décembre, elle est hospitalisée de toute urgence à Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton. Sa santé décline dangereusement. On lui administre un traitement intensif: des doses répétées d’immunoglobuline.

Elle prend du mieux. Mme Godin et sa famille apprennent qu’il était minuit moins une. À sa fille, Myriam, un médecin avoue sans détour.

«Ta mère, ce n’était pas une question de semaines, c’était une affaire de jours, pis on la perdait.»

Un autre n’est pas moins direct en s’adressant à Emmanuel Fournier, le conjoint de Mme Godin. «Elle est chanceuse d’être en vie. Cinq jours de plus et vous l’auriez trouvée morte à vos côtés.»

Une maladie rare

Le diagnostic tombe, Louise Godin est atteinte du syndrome de Guillain-Barré, dans sa variante Fisher-Miller, une maladie rare, généralement provoquée par un virus qui affecte le système immunitaire. Celui-ci, complètement déréglé, s’attaque aux nerfs.

Si la plupart des patients qui souffrent de ce syndrome se rétablissent, chez certains les séquelles sont permanentes. Dans de plus rares cas, il peut entraîner la mort.

Une neurologue, la Dre Sarah Ironside, de Moncton, veille sur Mme Godin depuis son hospitalisation, mais cette dernière sait que la convalescence, comme le suivi médical, sera affaire de temps et de patience. Jusqu’à trois ans.

Depuis, les progrès ont été remarquables.

En décembre 2021, Mme Godin quittait l’hôpital en fauteuil roulant. Une physiothérapeute de l’extra-mural, appelée à l’assister, aura cependant tôt fait de constater que la patiente est déterminée à prendre du mieux et au plus vite.

Après trois ou quatre sessions, elle parvient déjà à se tenir debout.

«Tu récupères, c’est incroyable!», s’est exclamée l’employée de l’extra-mural.

Mme Godin, indépendante d’esprit, a en effet décidé de ne pas en rester là. «Je n’aime pas dépendre des autres. Et le fauteuil roulant, ce n’est pas pour moi.

«Je regardais le fauteuil et je lui disais: ‘‘Je te hais pour mourir! Ce n’est pas moi qui va t’avoir jusqu’à la fin de mes jours.’’»

Son conjoint a vu sa progression. «Au début, il lui fallait 10 minutes pour monter l’escalier qui mène à la maison. Trois semaines plus tard, elle le montait comme moi.»

Sa fille, elle, se souvient que les premiers temps sa mère «ne pouvait pas porter la fourchette à sa bouche.»

Récemment, les progrès semblent s’être interrompus. Elle était cuisinière dans les foyers privés et travaillait dix heures par jour. Désormais, ce n’est plus possible. Et le «petit train-train de l’appartement» qu’elle faisait en trois heures lui demande dorénavant une journée entière.

«Depuis trois ou quatre mois, je ne sens plus d’amélioration, mais ça n’empire pas. Probablement pour le reste de la vie, je vais devoir combattre.»

Mme Godin a bien voulu partager sa situation afin que les gens d’ici comprennent que les maladies rares qu’on croirait ne survenir qu’à l’extérieur, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, peuvent parfois frapper chez nous.

Le syndrome de Guillain-Barré

Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie où le système immunitaire s’attaque aux nerfs et provoque de ce fait une faiblesse musculaire et, dans certains cas, la paralysie.

Une infection virale ou bactériologique, pense-t-on, en serait l’élément déclencheur.

On estime que chaque année, aux États-Unis, entre 3000 à 6000 personnes développent le SGB.

La plupart des patients se rétablissent, mais dans certains cas les nerfs peuvent être endommagés de manière permanente.

Depuis 2003, un débat particulier divise le monde médical. Des experts ont affirmé que le président Franklin D. Roosevelt (1882-1945) n’avait finalement pas souffert de la poliomyélite, comme on le croyait à l’époque. Les symptômes apparents laisseraient plutôt à penser qu’il souffrait du syndrome de Guillain-Barré. Son âge, au moment où la maladie s’est manifestée, une paralysie faciale, la sensibilité accrue au simple toucher et d’autres désordres ou inconforts qui ont éprouvé l’homme d’État seraient davantage liés au syndrome de Guillain-Barré.