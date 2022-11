Partage des coûts: les communautés du Nord-Ouest ne veulent pas payer pour Edmundston

La Ville d’Edmundston souhaite que les autres municipalités du Nord-Ouest paient une partie des coûts de certaines de ses installations. La requête est loin de faire l’unanimité au sein de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest.

Les représentants des autres communautés ont rejeté en bloc la proposition d’Edmundston. Du coup, celle-ci s’est tournée vers le ministre responsable de la réforme municipale, Daniel Allain, pour qu’il tranche la question.

L’été dernier, la Ville d’Edmundston a soumis au comité de transition de la CSRNO les noms de trois infrastructures qui, selon elle, cadrent avec les critères de la province pour être reconnus comme étant «régionales», et du coup qui seraient éligibles à un financement régional.

Ces trois infrastructures sont le Pavillon sportif d’Edmundston, le Centre Jean-Daigle et le Centre des arts de la Petite-Église.

«Chacune de ces infrastructures est fréquentée de façon régionale et on a les données pour le prouver grâce aux codes postaux des utilisateurs. La fréquentation de l’extérieur d’Edmundston varie ainsi de 20% à 40%», indique le maire d’Edmundston, Éric Marquis.

À l’époque, le comité de transition avait convenu de se pencher seulement sur le Pavillon sportif et de mettre de côté les deux autres propositions.

Toutefois, après avoir pris connaissance des modèles de partage des coûts proposés (assiette fiscale et population), les membres du comité ont convenu de n’identifier aucune infrastructure destinée à faire l’objet d’un tel partage, ni chez eux ni à Edmundston.

«Le comité a jugé que même avec une seule infrastructure retenue, c’était non recevable. Mais nous, en tenant compte des directives provinciales, on estime toujours que ce sont bel et bien des infrastructures communautaires», explique M. Marquis.

Lors de la rencontre du comité de transition, le maire a été clair sur un point: s’il ne parvient pas à s’entendre avec ses homologues des communautés voisines, ce sera au gouvernement de trancher. Et c’est ce qui se produit aujourd’hui.

Le 19 octobre, Edmundston a soumis ces infrastructures à nouveau, non pas au comité, mais bien directement au ministre. Depuis, celui-ci a demandé à l’ensemble des membres du comité de transition de se pencher à nouveau sur cette demande de partage, ce qu’ils ont fait, mais avec le même résultat.

Du coup, il apparaît que ce sera bel et bien au ministre d’imposer une décision.

«Nous n’avons pas contourné le comité en nous adressant au ministre. On a simplement fait ce que la province a demandé», se défend le maire Marquis, avouant qu’il aurait de loin préféré s’entendre avec ses compères plutôt que de faire appel à Fredericton.

Déception

Maire sortant de Haut-Madawaska et président de la CSR du Nord-Ouest, Jean-Pierre Ouellet confirme que l’avenue dans laquelle s’est engagée l’administration d’Edmundston irrite plusieurs membres et est source de tensions au sein de la commission.

Pour lui, les demandes de désignations des infrastructures d’Edmundston ne satisfont tout simplement pas les critères provinciaux.

«Nous avons eu des discussions et ç’a été clos pendant un certain temps. Mais là, elle (la Ville) est revenue à la charge et s’adresse aujourd’hui au gouvernement provincial. Ça nous met de la pression, et ce n’était pas nécessaire, car la réforme allait quand même bien jusqu’à présent», explique-t-il.

Il souligne que plusieurs communautés du Nord-Ouest ont des infrastructures sportives et récréatives et qu’elles n’ont pas jugé bon les apporter à la table afin d’en partager la facture. Dans le Haut-Madawaska, la facture pour la demande d’Edmundston représenterait environ 48 000$.

«C’est beaucoup pour peu d’utilisateurs, et tout en sachant que l’on a plusieurs infrastructures en fin de vie ou qui, comme notre aréna dans le quartier de Saint-François, ont besoin de beaucoup d’amour. Je vois mal comment justifier de payer 48 000$ pour les infrastructures d’Edmundston quand je dois trouver plus de 3 millions $ pour notre propre aréna», indique-t-il, notant que tous les membres de la CSRNO vivent des problématiques similaires à des degrés divers.

Pour le maire d’Edmundston, c’est justement là le problème. Les autres municipalités de la CSRNO auraient fait une erreur en n’identifiant aucune infrastructure sur leur territoire.

«Si les populations des autres régions utilisent leurs infrastructures, pourquoi ne pas les avoir ajoutées? L’arène du Festival Western de Saint-Quentin est un bon exemple, car c’est le seul dans le Nord-Ouest. Il aurait pu se trouver sur la liste, comme d’autres infrastructures. Et une fois cela établi, on s’entend sur un modèle de partage», indique le maire Marquis.

Il avoue d’ailleurs qu’il aurait aimé voir le mandat du comité de transition aller même au-delà des seules infrastructures sportives et récréatives. Il cite notamment le cas de l’aéroport qui possède, à ses yeux, un mandat régional et qui est financé uniquement par sa municipalité.

Celui-ci prédit qu’il n’y aura pas beaucoup d’endroits dans la province où on ne verra aucune infrastructure régionale être reconnue.