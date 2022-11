Plus de 4000 foyers privés d’électricités dans le Nord

Plus de 4000 foyers et entreprises étaient privés d’électricité lundi midi dans le nord de la province.

Selon Énergie NB, 263 clients du Restigouche sont sans courant, notamment dans la région de Robinsonville.

Dans les régions de Madawaska et Victoria, le nombre de foyers privés d’électricité se chiffre à 3668. Les communautés les plus touchées sont celles de Kedgwick et Saint-Quentin.

Énergie NB n’a pas précisé la raison des pannes, mais indique sur son site web que les foyers affectés devraient retrouver le courant entre 14h et 20h.