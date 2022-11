Comité sur les langues officielles: 21 organismes acadiens demandent la démission de Kris Austin

Vingt-et-un organismes francophones du Nouveau-Brunswick réclament d’une seule voix la démission du ministre Kris Austin du comité ad hoc sur la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (LLONB). Ils demandent également la transformation du comité ad hoc en comité de l’Assemblée législative.

Une conférence de presse a été organisée mardi matin à la suite d’une rencontre d’urgence tenue la semaine dernière avec une quarantaine de leaders de la société civile acadienne pour discuter des répercussions potentielles de la nomination de M. Austin.

«La réaction des organismes a été unanime: il est insensé que le ministre Austin, un ancien chef de la People’s Alliance qui a déjà proposé la fusion des régies de santé, ainsi que l’abolition du Commissariat aux langues officielles, siège à un comité dont le but est d’apporter des améliorations à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick», peut-on lire dans un communiqué.

«Je perçois cette nomination par le premier ministre (Blaine) Higgs comme une injure envers la communauté acadienne et francophone de la province», proclame Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB.

«En ce moment, le lien de confiance qui existe entre le premier ministre et la société civile acadienne ne tient que par un fil. C’est pour cette raison que nous réclamons le retrait immédiat de M. Austin du comité, ainsi que la transformation du comité ad hoc en comité de l’Assemblée législative, donc public », a ajouté M. Doucet.

De son côté, président de l’Association francophone des aîné.es du Nouveau-Brunswick (AFANB), Marcel Larocque, estime que «l’importance accordée à l’avancement du dossier des langues officielles doit être représentative d’une démarche sérieuse. On ne peut se permettre d’avoir des acteurs autour de la table qui continuent de démontrer une fermeture aux valeurs de notre province».

« Ensemble, a-t-il ajouté, nous devons faire entendre notre voix, afin de contrer l’ignorance et l’indifférence de ce gouvernement devant la volonté de toute une population qui ne demande qu’à s’épanouir dans sa langue et sa culture et cela, dans le respect qui lui est dû.»

Le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et maire de Bertrand, Yvon Godin, rappelle qu’il y a à peine quelques mois, M. Austin militait pour l’abolition du Commissariat aux langues officielles, la fusion des autorités sanitaires, la mise en place d’autobus scolaires bilingues et la réduction des exigences linguistiques dans les services publics

«Ces revendications n’ont aucune place au sein d’un comité ministériel à huis clos établi pour réviser la loi sur les langues officielles, et certainement pas dans la seule province bilingue du Canada », a souligné M. Godin.