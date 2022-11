Le dôme bientôt installé sur le toit du pavillon Irène-Léger à l’UMCS

À quoi peut bien servir ce dôme se trouvant, mine de rien, dans le stationnement devant l’édifice de l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS)?

La demi-bulle d’une teinte argentée est protégée par des parois de ciment à l’entrée du campus. Ceux et celles qui ne l’ont pas encore repérée devront faire vite, car la pièce mystère sera bientôt installée sur le toit du pavillon Irène-Léger à l’UMCS.

«Certaines personnes l’appellent le champignon», informe le professeur de mathématiques à l’UMCS, Pierre Philippe Ferguson.

Le dôme fait partie du projet de construction d’un observatoire astronomique au Campus de Shippagan, un projet de longue haleine qui finalement se concrétise.

Il a été fabriqué par Ash Manufacturing Company aux États-Unis. Cette entreprise spécialisée est reconnue pour la fabrication de dômes astronomiques partout dans le monde. La coupole est d’un diamètre de 4,4 mètres et effectue des rotations sur elle-même pour garder son ouverture vers la direction pointée par le télescope.

«Le dôme est au stationnement depuis l’été. On prévoit le monter dans les prochaines semaines en haut du pavillon Irène-Léger de l’Université pour essentiellement obtenir un observatoire astronomique», indique le professeur d’université.

Selon le scientifique, l’observatoire abritera un télescope de haute qualité. Le dôme sert à protéger le télescope comme tel.

«C’est une protection mais en même temps c’est pour cacher un petit peu la lumière, et laisser une petite ouverture afin que le télescope puisse observer un certain endroit dans le ciel», explique le professeur.

«C’est une partie du projet de l’observatoire, parce que le télescope comme tel c’est quelque chose de complètement séparé qui va être installé dans une base», poursuit le gestionnaire du projet.

Un télescope Meade d’un diamètre de 40 centimètres muni d’un système informatique comprenant une bibliothèque d’objets célestes pour le repérage et l’alignement précis d’objets astraux est déjà rendu à Shippagan depuis plus d’un an.

Un pied de support du télescope, conçu avec précision selon les coordonnées géographiques de l’emplacement, est également arrivé à destination.

Des travailleurs s’activent au-dessus du quatrième étage de l’édifice, là où l’observatoire sera aménagé.

«Les murs sont installés. Les ouvriers sont là pour renforcer le tout. Dans peu de temps, il y aura une grue qui va apporter le dôme au-dessus de ce nouvel étage», affirme Pierre Philippe Ferguson.

Les gens à l’extérieur du campus peuvent d’ailleurs apercevoir des échafauds devant la nouvelle section aménagée.

Le professeur au secteur sciences a toujours eu un intérêt pour l’astronomie. Il avait utilisé un télescope similaire à l’observatoire situé sur le toit de l’édifice Taillon au Campus de Moncton.

«Je me suis basé sur l’idée pour la région du Nord-Est», témoigne-t-il.

Le gestionnaire met l’accent sur l’aspect communautaire du projet.

«Bien sûr à l’université, on veut utiliser le télescope dans le cadre de nos cours de physique et d’astronomie, mais en réalité, comme vous savez, c’est les gens de la communauté, ce sont les écoles et différents organismes qui sont intéressés à venir», assure Pierre Philippe Ferguson.

L’observatoire astronomique prêt pour Noël?

«Ça fait depuis 2017 qu’on en parle, dit le scientifique. Maintenant le concret est là. Ça va être un beau cadeau de Noël qui s’en vient, croit-il. On veut vraiment le terminer avant que l’hiver commence. Je peux déjà dire qu’au début 2023, il va y avoir des séances d’observations communautaires.»

Son équipe et lui travaillent aussi à l’établissement d’un club amateur d’astronomie.

«Il y a beaucoup de gens dans la région qui ont un intérêt en astronomie. On veut rassembler tout le monde», déclare M. Ferguson.