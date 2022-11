Les médecins encouragent les gens à porter le masque dans les lieux publics

Les médecins de la province invitent les Néo-Brunswickois à reprendre le port du masque en public afin de freiner la propagation des virus respiratoires et demandent à la Santé publique d’en faire davantage pour les convaincre.

La propagation des virus respiratoires à l’échelle du pays suscite de plus en plus d’inquiétudes à l’échelle du pays.

Dimanche, le rapport hebdomadaire sur l’influenza de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) indiquait que le pays fait désormais face à une épidémie de grippe.

«Tous les indicateurs de surveillance augmentent et la plupart dépassent les niveaux typiques attendus pour cette période de l’année», peut-on lire dans le document.

Face à cette situation et la propagation d’autres infections respiratoires, notamment le virus respiratoire syncytial, le rhume et la COVID-19, le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario a fortement recommandé la reprise du port du masque en public lundi. Dimanche, le Collège des médecins du Québec avait lui aussi formulé une recommandation semblable, invitant les Québécois à adopter un «comportement prudent et responsable face à cette triple menace, afin d’éviter une vague de cas qui compromettrait les retrouvailles.»

Les médecins néo-brunswickois inquiets

Le Nouveau-Brunswick n’échappe pas à la tendance.

L’ASPC rapporte une activité grippale localisée dans la partie sud de la province (zone 1, zone 2 et zone 3) et des hospitalisations attribuables à l’influenza y ont été déclarées.

Il y a eu 71 cas positifs de la grippe entre le 30 octobre et le 5 novembre. Pendant la même semaine, 15 hospitalisations associées à la grippe ont été signalées.

La situation inquiète grandement le Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick (CMFNB), qui exhorte les Néo-Brunswickois à recommencer à porter leur masque – idéalement de type KN95 ou chirurgical – puisque cela demeure la meilleure manière de se protéger contre les infections respiratoires.

«On est très inquiets, dit le Dr Ghislain Lavoie, président sortant du CMFNB. Surtout au Nouveau-Brunswick, nos places en soins intensifs pédiatriques sont très limitées et ce sont les enfants qui en sont le plus affectés par tout ceci. Dans d’autres provinces, c’est catastrophique et ça ne nous prendrait pas grand-chose pour être dans le même pétrin ici.»

Même son de cloche du côté de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

«Les médecins sont préoccupés par le nombre de cas d’infections respiratoires dans la province, a déclaré par courriel Dr Michèle Michaud, présidente de la Société médicale. Les cas de COVID-19, du virus respiratoire syncytial et l’influenza commencent à représenter un fardeau pour le système de santé et on s’attend que ça va continuer pendant l’automne et pendant l’hiver.»

En raison des pénuries de personnel et de lits dans les hôpitaux de la province, Dr Lavoie craint qu’une augmentation d’infections puisse encore mener à des choix difficiles.

«Si on se retrouve dans une situation où tout le monde est malade en même temps, on se retrouve, comme au début de la COVID, dans une possible situation où il faudra trier afin de décider qui va recevoir des soins et qui n’en recevra pas», s’inquiète-t-il.

Sans vouloir dire si la Santé publique du Nouveau-Brunswick devrait à nouveau imposer le port du masque en public, Dr Lavoie est d’avis que les autorités sanitaires doivent être plus proactives.

«La Santé publique recommande encore le port du masque, mais il faudrait faire une campagne de sensibilisation. On va diminuer le nombre de malades si plus de Néo-Brunswickois portent leur masque, lavent bien leurs mains, diminuent leurs contacts, surtout s’ils ont des symptômes. Ça offrira un peu de répit sur notre système de santé fragile, qui tient le coup pour le moment, mais il faut y prendre garde.»

Un choix personnel

La Santé publique du Nouveau-Brunswick n’a pas été en mesure d’accorder une interview à l’Acadie Nouvelle à ce sujet.

Pour l’instant, le port du masque demeure un choix personnel basé sur leur niveau de risque de chaque individu et son obligation ne semble pas être envisagée.

«Si la situation change et que les responsables de la santé publique déterminent qu’une nouvelle approche est nécessaire, ils feront de nouvelles recommandations au gouvernement provincial», a indiqué un porte-parole dans un courriel.

D’après la Santé publique, les données indiquent que l’activité grippale a commencé dans la province plus tôt qu’à l’habitude.

«En prévision de cette augmentation, la province a lancé sa campagne de vaccination contre la grippe le mois dernier, recommandant à tous les Néo-Brunswickois âgés de six mois et plus de se faire vacciner gratuitement contre la grippe. Le vaccin est disponible dans diverses cliniques, offert dans les pharmacies ou par l’intermédiaire d’autres fournisseurs de soins primaires, notamment les médecins, les infirmières praticiennes et les infirmières de la santé publique.» n