Moncton: la GRC découvre de la drogue lors d’un accident d’auto

Le Service régional de Codiac de la GRC a arrêté un homme de 28 ans et affirme avoir saisi des drogues, des objets associés au trafic de drogues et de l’argent comptant après une collision survenue à Moncton.

Vendredi, vers 20h40, des membres du Service régional de Codiac se sont rendus à l’intersection du chemin Salisbury et de l’avenue Jackson, à Moncton, où deux véhicules étaient entrés en collision.

Le conducteur d’un des deux véhicules, un homme de 28 ans de Moncton, a été arrêté sur les lieux en vertu d’un mandat d’arrestation non exécuté. La police a fouillé l’homme et a saisi des substances qui seraient de la cocaïne et de la méthamphétamine. La police a aussi saisi de l’argent comptant et des objets associés au trafic de drogues.

Samedi, l’homme de 28 ans a comparu en cour provinciale à Moncton, par téléphone. Il a été remis en détention en lien avec une autre affaire. Il devait à nouveau comparaître mardi.