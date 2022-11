Soins infirmiers: des trios pour faire face à la pénurie de personnel

Le Réseau de santé Vitalité élabore une nouvelle façon d’offrir des soins infirmiers aux patients hospitalisés. Son but est d’utiliser au maximum les compétences de chacun de ses employés, afin de réduire les problèmes causés par la pénurie de personnel.

La province pourrait faire mieux en santé publique avec les ressources dont elle dispose. C’est l’avis du directeur du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Stéphane Robichaud, et d’un ancien membre du conseil d’administration de Vitalité, Dr Louis-Marie Simard, par exemple.

«C’est l’idée, confirme la professeure en gestion des services de santé à l’Université de Moncton (U de M), Claire Johnson, en expliquant un projet de Vitalité. Dans le système de santé, les ressources humaines sont sous-utilisées par rapport aux compétences acquises pendant les études.»

Pour utiliser au maximum ses employés, Vitalité forme des trios incluant une infirmière immatriculée et une infirmière auxiliaire avec un membre du personnel de soutien, comme un préposé aux soins. Les membres du groupe se partagent les services aux patients selon les besoins et les savoir-faire.

«Grâce au déploiement du modèle, le Réseau espère combler en partie la pénurie importante de personnel infirmier», dit la vice-présidente principale aux Programmes cliniques et aux Soins infirmiers, Sharon Smyth Okana.

Elle souligne que Vitalité offre des soins surtout grâce aux infirmières depuis des années. Or, ces professionnelles sont de plus en plus rares. Il fallait donc trouver un fonctionnement adapté à l’actualité en maintenant les standards de qualité, selon elle.

Travail d’équipe

Pour l’élaborer, le réseau de santé travaille en partenariat avec des chercheurs de l’U de M, dont Mme Johnson.

«Nous voulons mesurer la satisfaction des employés, précise-t-elle. Nous avons déjà fait l’étude préimplémentation et celle concernant le projet pilote au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Les résultats sont positifs. Nous sentons un meilleur travail d’équipe.»

Mme Johnson précise que les infirmières immatriculées et auxiliaires ont déjà l’habitude de collaborer, mais que les préposés aux soins restent souvent à part.

«Il s’agit d’une approche inédite dans la province, qui nécessitera un changement de culture et une collaboration accrue entre le personnel de soins infirmiers, mais c’est là que se trouve la clé du succès et nous y arriverons!», espère Mme Smyth Okana.

Vitalité rappelle que le modèle de soins collaboratifs s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2022-2025, intitulé «Un regard vers l’avenir: les soins infirmiers du Réseau de santé Vitalité vers un futur innovateur et prometteur».

Évolution lente

L’organisme précise qu’une telle innovation se fera par étapes pendant plusieurs années. Il devra notamment examiner les compétences qui favorisent les trios d’employés et recruter des professionnels qui les possèdent.

«On pourrait faire le même exercice d’interdisciplinarité avec des nutritionnistes et des physiothérapeutes», illustre Mme Johnson.

Elle observe aussi que Vitalité pousse ses employés à collaborer avec les patients et les membres de leur famille.

Comme Vitalité, la chercheuse estime que ces nouvelles méthodes fonctionneront dans plusieurs années. Elle souligne que les initiatives prennent toujours du temps à se mettre en place, surtout en contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Elle prévoit que le réseau de santé, une fois mieux organisé, pourra prendre davantage d’initiatives dans l’offre de soins.

L’organisme appelle ce concept «l’offre active». Il précise qu’il s’agit d’une façon structurée de faire des tournées par les préposés aux soins, à des heures ciblées, pour répondre aux besoins des patients, sans que ceux-ci aient à réclamer de l’attention.