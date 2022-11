Décarbonisation: des entreprises pourraient refiler le coût aux consommateurs

Une modification législative déposée par le gouvernement Higgs pourrait permettre aux entreprises pétrolières de refiler davantage de coûts aux consommateurs. Ces dépenses leur sont imposées par des règlements fédéraux visant à réduire leurs émissions de carbone.

Selon Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, le projet de loi permettra aux entreprises pétrolières de faire un plaidoyer à la Commission de l’énergie et des services publics (CESP), qui est chargée de trancher sur la question du prix du carburant au N.-B.

Ces entreprises pourront tenter de convaincre la commission d’augmenter le prix du pétrole à la pompe en fonction de leurs propres dépenses qui se sont ajoutées en raison de certaines politiques fédérales telles que le règlement sur les combustibles propres.

«Afin d’atteindre ces objectifs, l’industrie fera face à un certain nombre de coûts d’infrastructure et de capital, et aucune valeur n’a été déterminée pour cela à ce point-ci, mais ça leur permettra de rencontrer la CESP et de faire valoir que ça pourrait affecter leurs marges [de profits]», dit le ministre.

Cela pourrait comprendre, sans s’y limiter, le coût de la modernisation des installations d’une entreprise pour lui permettre de réduire sa production de gaz carbonique.

Une fois cette loi adoptée, «rien n’empêcherait» ces coûts d’être refilés au consommateur si la CESP le décide, selon Mike Holland.

Le règlement sur les combustibles propres, à ne pas confondre avec la taxe sur le carbone, incite les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre des carburants qu’elles produisent. Le règlement établit aussi un système de points.

Une entreprise qui fournit des combustibles peut obtenir des points en réduisant l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de ses produits, comme en ajoutant du biocarburant dans son essence, par exemple.

Elle peut autrement acheter des points d’autres fournisseurs qui ont un surplus de points afin d’être conformes au règlement.

Selon David Coon, chef du Parti vert, cette loi pourrait toutefois permettre aux entreprises pétrolières de refiler le coût d’achat de ces points aux consommateurs, et par le fait même, d’éviter de subir l’effet escompté du règlement fédéral.

«Pour moi, il semble que ça dissuaderait Irving Oil de faire les changements nécessaires pour nettoyer son carburant et réduire ses émissions de carbone, parce qu’il semble que [ce projet de loi] a été créé pour leur permettre de transmettre le coût d’acheter des crédits de carbone d’autres entreprises qui nettoient leur carburant.»

Des prix harmonisés avec la Nouvelle-Écosse

Une autre partie du projet de loi vise à harmoniser les prix de carburant avec ceux de la Nouvelle-Écosse, selon le ministre Holland.

Il affirme que la Commission de l’énergie et des services publics du N.-B. aura un peu plus de flexibilité pour éviter de refiler de grosses augmentations de prix aux consommateurs dès que le marché du pétrole sursaute.

Il rappelle que le prix du diesel à la pompe a bondi de 68,6 cents le 5 novembre au N.-B., alors que les consommateurs de la Nouvelle-Écosse payaient moins cher.

«Il y a de grandes variations. Une autre chose que ce projet de loi fera, c’est de donner de la flexibilité quant à la clause interruptoire. Quand on a vu le diesel grimper de 68 cents, le N.-B. a dû immédiatement adopter cela à cause de notre législation. La Nouvelle-Écosse avait plus de flexibilité, et ils ont pu se dire “attendons de voir où ça va aller”.

Le député libéral Keith Chiasson se dit d’accord avec une partie du projet de loi, et affirme que le N.-B. doit être «sur la même longueur d’onde» que la N.-É. quant aux prix des carburants. Il se dit toutefois préoccupé par la partie du projet de loi qui touche «aux émissions de carbone, aux crédits et aux règlements fédéraux».

«Ils ouvrent la porte à trouver des façons de contourner les règlements du gouvernement fédéral […] sur les émissions de carbone.»

Il affirme qu’il a hâte d’étudier le projet de loi en comité pour obtenir des détails.