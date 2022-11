Inquiétudes sur les responsabilités des travailleurs paramédicaux aux urgences

L’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick a envoyé une lettre à ses membres pour leur conseiller d’éviter de prendre la responsabilité d’actions outrepassant leurs compétences médicales, lors de longues attentes devant les hôpitaux.

Les membres de l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick (APNB) sont inquiets, selon son directeur, Chris Hood. Il pense que les longs délais de déchargement des ambulances devant les hôpitaux mettent parfois les travailleurs paramédicaux dans des situations inconfortables.

«Il n’y a pas assez d’employés pour s’occuper des patients, alors les ambulances doivent rester avec eux devant les hôpitaux, raconte M. Hood. C’est logique. Mais parfois, des infirmières et des médecins viennent faire des examens et des prescriptions de façon officieuse, après le triage. Ça fait porter des risques aux travailleurs paramédicaux.»

Le directeur de l’APNB souligne que les initiatives des employés des hôpitaux peuvent dépasser le champ d’expertise des membres de son association. Il conseille à ceux-ci d’éviter d’en prendre la responsabilité.

«Votre assurance responsabilité civile ne sera probablement pas valable pour les erreurs ou omissions qui vous sont imputées dans les cas de litige en responsabilité, lorsque votre champ d’expertise a été dépassé», note l’organisme dans sa lettre aux travailleurs paramédicaux.

L’APNB les encourage à collaborer avec les employés des hôpitaux pour trouver un endroit convenable et sécuritaire pour déposer tout patient qui a reçu des soins ou une auscultation: une civière, une chaise ou un fauteuil roulant, par exemple.

L’association conseille ensuite à ses membres de fournir le dossier de santé du patient au personnel hospitalier et de se rendre disponibles pour leur prochaine mission.

Collaboration

«Avec le manque de lits, le surplus de patients en attente de placement ainsi que le grand nombre de patients couchés à l’urgence, nous avons notre lot de défis. Nous essayons de trouver des façons d’évaluer nos patients urgents de façon optimale», explique la vice-présidente principale aux Programmes cliniques et Affaires médicales à Vitalité, Natalie Banville.

Elle espère que ses équipes pourront continuer à collaborer avec les travailleurs paramédicaux pour améliorer la situation.

«Le Réseau de santé Vitalité déploie tous les efforts possibles pour désengorger ses services d’urgence tout en donnant des soins de qualité aux patients dans des délais acceptables. Nous sommes en communication continue avec le Réseau de santé Horizon ainsi qu’Ambulance NB pour trouver des solutions aux délais de déchargement», assure Dre Banville.

Le Syndicat du Nouveau-Brunswick (qui représente les travailleurs paramédicaux), Ambulance Nouveau-Brunswick et Horizon n’ont pas répondu aux questions de l’Acadie Nouvelle.

Le journal a recueilli les témoignages anonymes de deux travailleurs paramédicaux. Ceux-ci ont raconté avoir accompagné des patients dans des hôpitaux pour qu’ils passent des radiographies et des analyses d’urine, par exemple. Leur but était de faire gagner du temps aux médecins et aux infirmières. Aucun d’eux n’a exprimé de malaise.

En mars, l’Acadie Nouvelle a révélé que des patients attendaient régulièrement plus de 12 heures en ambulance devant les services d’urgences des hôpitaux de Moncton.