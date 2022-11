Kris Austin invite les organismes acadiens à discuter

Après le premier ministre, c’est au tour de Kris Austin d’affirmer qu’il serait ouvert à discuter d’enjeux linguistiques avec les 21 organismes acadiens qui ont demandé qu’il soit retiré du comité de révision de la Loi sur les langues officielles.

«Ma porte est toujours aussi ouverte qu’elle l’a été par le passé», dit le ministre de la Sécurité publique et ancien chef de la People’s Alliance.

Mardi, 21 organismes acadiens ont demandé au premier ministre Blaine Higgs de retirer Kris Austin d’un comité chargé de réviser la Loi sur les langues officielles, en raison de ses positions opposées à certains acquis de la communauté francophone minoritaire.

Le président de la Société de l’Acadie du N.-B., Alexandre Cédric Doucet, avait affirmé que l’organisme planifie une rencontre avec le premier ministre à ce sujet.

Mercredi, le principal intéressé a répondu aux questions des journalistes sur la controverse qui l’entoure.

Kris Austin se dit frustré par le fait que les critiques fusent alors que ce comité n’a même pas encore émis ses recommandations. Il estime que son point de vue sur la mise en application du bilinguisme officiel est condamné à tort par ses détracteurs.

«Ce qui m’inquiète, c’est qu’en tant que société, nous voyons une polarisation. Si quelqu’un a un point de vue différent de la façon conventionnelle de penser, il faut ostraciser ce point de vue et s’assurer qu’il ne fait pas partie du processus, et je pense que c’est un défaut.»

Il affirme qu’il n’est «pas légitime de museler» des points de vue différents comme le sien.

«Dans une société démocratique, il est important de rassembler différents points de vue.»

Il a également réaffirmé qu’il croit que le poste de la Commissaire aux langues officielles devrait être aboli et que son rôle devrait être confié au bureau de l’Ombud.

Il a écorché le mandat de la commissaire au passage, sans aller dans le détail.

«Si on regarde les données du bureau de la commissaire aux langues officielles, ce n’est pas très fort. […] Si on regarde le nombre de plaintes admissibles, il n’y a pas grand-chose là, et en termes de promotion, il n’y a pas grand-chose là.»

Dans son dernier rapport annuel, la commissaire aux langues officielles, Shirley MacLean, écrit qu’elle a reçu 230 plaintes, dont 127 étaient recevables; 113 alléguaient le manque de service en français, et 14 en anglais. Si 103 plaintes étaient non recevables, c’était parce qu’elles ne relevaient pas des compétences de la commissaire ou qu’elles ne concernaient pas une institution visée par la Loi.

Kris Austin a également affirmé qu’il veut toujours une fusion des deux réseaux de santé.