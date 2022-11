Le président de la SNA au Sommet de la Francophonie en Tunisie

Le président de la Société nationale de l’Acadie (SNA), Martin Théberge, participera, en fin de semaine, au 23e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra à Djerba, en Tunisie.

M. Théberge se rendra en Afrique à titre d’invité spécial de la Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.

Il aura également la chance de participer aux grands entretiens thématiques qui seront organisés et diffusés en ligne par l’OIF pour discuter des sujets prioritaires pour l’organisation. À cette occasion, le président entend mettre de l’avant les forces de l’Acadie au sein de la Francophonie, soit la complémentarité entre la société civile et les gouvernements pour la promotion du français, la richesse du tissu associatif acadien et tout particulièrement en ce qui a trait à la pleine participation de la jeunesse dans ses institutions.

La directrice générale de la SNA, Véronique Mallet, se joindra quant à elle à la délégation canadienne menée par le premier ministre Justin Trudeau.

Le ministre responsable de la Francophonie, Glen Savoie, et le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, seront les représentants du gouvernement du Nouveau-Brunswick.