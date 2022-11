Partage des coûts: le ministre Allain refuse de trancher dans le Nord-Ouest

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, n’a pas l’intention de trancher dans le dossier du partage des coûts des infrastructures dans le Nord-Ouest. Du moins, pas immédiatement.

Dans une lettre envoyée aux membres de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest (CSRNO), le ministre Allain dit avoir pris connaissance du contenu de la rencontre d’urgence organisée le 9 novembre par l’organisme afin de discuter de la situation du partage des coûts pour les infrastructures sportives et récréatives.

Cette réunion avait été convoquée afin de discuter de la décision de la Ville d’Edmundston de soumettre directement au bureau du ministre une infrastructure aux fins de partage des coûts. Cette soumission a été effectuée à l’insu de la majorité des membres de la CSRNO qui avaient convenu, quelques semaines plus tôt, de n’identifier aucune infrastructure. Ils ont réitéré cette position lors de la réunion d’urgence.

À la lumière de cette rencontre, le ministre a choisi de renvoyer les membres à la table à dessin.

En fait, il demande à l’organisme d’entreprendre une étude pour identifier les infrastructures sportives, récréatives et culturelles dans l’ensemble de la région, et de les évaluer pour déterminer si elles sont de nature régionale, sous-régionale ou locale.

Pour cet exercice, le ministre dit être disposé à offrir un soutien financier.

«Cette étude devrait permettre à la région d’envisager les meilleures façons de valoriser et soutenir les infrastructures sur son territoire», peut-on lire dans la lettre du ministre.

D’ici à ce que cette étude soit conclue, aucune décision sur le partage des coûts ne sera prise. Le ministre soutient par contre que cette impasse devra être résolue en 2023.

Fortement opposée à la demande de partage des coûts proposée par la Ville d’Edmundston pour ses infrastructures, la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, accueille cette décision du ministre avec un optimisme modéré.

«Je suis contente d’apprendre qu’on ne s’est pas fait imposer de payer (pour Edmundston) à court terme, ça, c’est clair. En même temps, je me questionne sur la pertinence de cet exercice d’identification des infrastructures dans nos régions, car on l’a déjà fait», explique-t-elle.

Elle réitére qu’à l’exception d’Edmundston, il y a un consensus chez les membres de la CSR du Nord-Ouest de ne rien soumettre pour la formule de partage des coûts.

«On a chacun nos infrastructures, et ça ne sert à rien d’aller demander à nos voisins de les financer s’ils demandent ensuite du financement pour les leurs. On tourne en rond», ajoute la mairesse.

Selon elle, le ministre a manqué l’occasion de «mettre ses culottes» et d’imposer à Edmundston de suivre la volonté de la majorité à la table de la CSR.

«Là, j’ai bien peur que cet exercice qu’on nous demande dérape et, qu’à la fin, on se retrouve dans une situation identique. En résumé, on va faire la même étude pour en arriver aux mêmes conclusions. Car je ne crois pas qu’il y aura davantage de consensus sur la question dans trois, six ou neuf mois d’ici. Les données n’ont pas convaincu le groupe une première fois, elles ne le feront fort probablement pas à la seconde», dit-elle.

La grande différence toutefois c’est la composition de ce même groupe d’élus. À l’exception d’Edmundston dont la mairie n’est pas contestée, la majorité des membres de la CSRNO sont actuellement en élection. On pourrait donc se retrouver avec de nouveaux joueurs au sein des conseils et des postes de maires.

«C’est vrai que la dynamique pourrait changer, mais moi – si je suis de retour – je vais continuer à m’opposer à cette formule», souligne-t-elle.