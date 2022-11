Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi

Les Canadiens doivent se préparer à recevoir une alerte sur leur téléphone cellulaire, mercredi, puisque le système «En Alerte» sera mis à l’essai presque partout au pays.

Au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, le test du système est prévu à 13h55 (HNA).

À ce moment, les émissions de télévision et de radio seront interrompues par un message et les téléphones mobiles compatibles recevront une alerte. Il sera toutefois clairement indiqué qu’il s’agit d’un test et qu’aucune situation d’urgence n’est en vigueur.

Le système «En Alerte» est utilisé lorsqu’une situation d’urgence doit être communiquée en priorité à la population. Il peut s’agir d’une alerte Amber, de la présence d’un tireur actif ou de l’arrivée imminente d’un système météorologique dangereux, par exemple.

Deux tests sont habituellement effectués chaque année: l’un au printemps et l’autre à l’automne. Les essais permettent de valider l’efficacité et la fiabilité du système, mais aussi d’accroître la sensibilisation du public au système.

Ailleurs au pays, les tests auront lieu à à 13h55 au Québec, 12h55 en Ontario, à 10h55 (HNT) à Terre-Neuve-et-Labrador. Il n’y aura pas de test à l’Île-du-Prince-Édouard.