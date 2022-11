Violence conjugale: un projet de loi pour connaître les antécédents de son conjoint

Le gouvernement provincial a déposé un projet de loi qui permettrait aux gens d’interroger la police sur les potentiels antécédents de violence conjugale de leur partenaire intime. Des scientifiques ont beaucoup de réserves sur ce type de législation.

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, veut aider les personnes risquant de devenir victimes de violence conjugale «à faire des choix plus éclairés à l’égard de leur sécurité.»

Pour ça, il a déposé un projet de loi sur la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence entre partenaires intimes, mardi.

Si l’Assemblée législative adopte ce texte, les gens auront le droit de présenter une demande d’informations à la police à propos de leur conjoint. Un officier pourra alors leur donner une évaluation de risques et de l’information contextuelle.

Les potentielles victimes auront aussi le droit de désigner quelqu’un pour présenter une requête à leur place.

La police aura par ailleurs l’autorisation de prendre l’initiative de partager des renseignements avec une personne, afin de l’encourager à présenter une demande.

«Certaines inquiétudes peuvent concerner la vie privée, mais je pense que le projet de loi a de bonnes réponses à ça», a déclaré

M. Austin en mêlée de presse, mercredi.

Les policiers auront l’interdiction de révéler des condamnations pénales. Ils devront aussi communiquer leur évaluation de vive voix. Les potentielles victimes devront enfin garder les informations obtenues confidentielles.

«Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée», a toutefois noté le gouvernement dans son projet.

Des criminologues craignent par ailleurs que les gouvernements fassent porter aux victimes la responsabilité des violences qu’elles subissent, avec ce type de législation. C’est le cas par exemple de Kate Fitz-Gibbon, de l’Université Monash en Australie, qui a analysé la Loi de Clare adoptée au Royaume-Uni en 2014.

«C’est de notre responsabilité à tous, en tant qu’individus, de nous protéger nous-mêmes et de nous assurer que ce que nous faisons ne nous met pas en danger. Notre projet de loi est un autre outil pour aider les gens à faire ça», a répondu M. Austin.

Mme Fitz-Gibbon a toutefois relevé que les victimes de violences conjugales hésitent à communiquer à propos de leurs problèmes.

«C’est difficile de dire combien de femmes ou d’hommes vont faire une demande de renseignements aux fins de protection contre la violence entre partenaires intimes. Mon objectif est que ce moyen existe», a dit M. Austin.

La BBC a par ailleurs souligné le manque de cohérence dans le dévoilement d’informations par les forces de police en Angleterre et au Pays de Galle, entre 2016 et 2017. Le média britannique indique qu’un détachement a répondu positivement aux requêtes de potentielles victimes dans 7% des cas et un autre dans 96% des cas, pour une moyenne de 43%.

Il n’y a aucune preuve que la Loi de Clare est efficace, selon Mme Fitz-Gibbon et une professeure de criminologie de l’Université de Liverpool, Sandra Walklate, dans un document remis au parlement britannique en 2019.

– Avec la collaboration du journaliste Alexandre Boudreau