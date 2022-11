Tour de passe-passe climatique: les automobilistes écoperont-ils de la facture?

Un changement législatif pourrait permettre à Irving Oil d’esquiver un règlement environnemental fédéral en refilant la facture aux consommateurs d’essence. La décision reviendra toutefois à la Commission de l’énergie, selon le ministre Mike Holland.

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, assure que sont projet de loi n’a pas été conçu pour permettre aux pétrolières de se soustraire à un règlement fédéral sur la pollution créée par leur carburant.

Il admet toutefois que cela sera bel et bien possible si la Commission de l’énergie et des services publics du N.-B. (CESP) l’autorise.

Cette commission est un organisme indépendant établi par le gouvernement, et fixe les prix de carburant et d’énergie en fonction des balises que le gouvernement établit par voie de lois et de règlements.

En 2023, le règlement fédéral sur les combustibles propres obligera Irving Oil et d’autres fournisseurs d’énergie à réduire la pollution dégagée par leur production de carburant.

Cela représente des dépenses supplémentaires pour ces entreprises. Le gouvernement Higgs veut modifier la loi pour que la CESP tienne compte de ces dépenses lorsqu’elle établit les prix de carburant. Cela pourrait aider les entreprises à s’adapter au règlement.

Les entreprises peuvent nettoyer leur carburant par divers moyens. Ce faisant, elles créent un certain nombre de crédits, ou «d’unités de conformité» dont elles ont besoin pour se conformer au règlement.

Si elles ne parviennent pas à réduire suffisamment leurs émissions par elles-mêmes, elles peuvent aussi acheter les crédits d’autres entreprises qui en produisent trop.

Cette semaine, le chef du Parti vert, David Coon, a affirmé que le projet de loi pourrait donner un échappatoire à Irving Oil en lui laissant transférer le coût de ces crédits aux consommateurs, sans qu’elle doive nettoyer son carburant.

D’après son site web, Irving Oil a déjà mis en place certains moyens de rendre son carburant moins polluant. Une porte-parole de l’entreprise n’a pas répondu à notre demande de renseignements jeudi.

Mike Holland affirme que Irving Oil travaille à nettoyer son carburant, mais qu’il est probable que l’entreprise achète aussi des crédits de conformité pour obéir au règlement fédéral au fur et à mesure qu’elle complète sa transition vers une production de carburant moins polluante.

Il admet aussi qu’après l’adoption de son projet de loi, le coût d’achat de ces crédits pourrait être refilé au consommateur si la Commission de l’énergie et des services publics le permet.

«Il faut garder en tête que l’on n’est pas en train d’outrepasser la CESP et leur capacité de superviser cela», dit le ministre.

Il affirme aussi qu’il est toujours possible de réviser la loi plus tard si le besoin se fait sentir.