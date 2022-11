Une murale autochtone à l’UMCE

Une nouvelle murale autochtone aux couleurs vivifiantes a été inaugurée lundi au rez-de-chaussée du pavillon Simon-Larouche de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.

L’œuvre intitulée Regenerative Love (Amour régénérateur), a été créée par Emma Hassencahl-Perley. Il s’agit d’une toile peinte sur bois sectionnée en cinq panneaux faisant chacun 2,44 mètres (8 pieds) de hauteur par 1,22 mètres (4 pieds) de largeur pour une superficie totale de 2,44 mètres (8 pieds) de hauteur par 6 mètres (20 pieds) de largeur.

On peut y voir des figures évocatrices de l’imagination de l’artiste, soit une femme autochtone, un orignal, des poissons, une tortue, une montagne, des mains, des feuilles et deux soleils.

Emma Hassencahl-Perley est native de la Première Nation Tobique, l’une des six Premières Nations malécites du Nouveau-Brunswick. Elle termine une maîtrise en histoire de l’art à l’Université Concordia, à Montréal. Elle est une artiste visuelle, essayiste et enseignante de l’art.

«J’ai consacré un bon mois à cette œuvre réalisée en juillet. Il a parfois fallu grimper sur des escabeaux pour atteindre les parties les plus élevées des plateformes», a confié Emma qui est actuellement conservatrice adjointe de l’art autochtone du College of Craft and Design de Fredericton.

L’artiste a été approchée par Natacha Sirois, directrice des Services à la vie étudiante et du recrutement à l’UMCE, qui souhaitait ardemment que la toile soit peinte par une artiste autochtone.

«L’amitié qui unit les Malécites et Madawaskayens est évidemment très forte dans notre région, a souligné, dans un communiqué, le vice-recteur de l’UMCE, Sébastien Deschênes. Aujourd’hui, les étudiantes et étudiants de notre campus auront un endroit plus égayant avec cette superbe murale.»