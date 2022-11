Au tour de la Santé publique de recommander le port du masque en public

Après les médecins, c’est au tour de la Santé publique d’implorer les Néo-Brunswickois de porter le masque en public afin de freiner la propagation de virus respiratoires.

Partout au pays, la propagation de virus respiratoires inquiète les autorités de santé publique.

Dimanche, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé que le Canada faisait face à une épidémie de grippe.

Dans de nombreux hôpitaux, des infections multiples à l’influenza et au virus respiratoire syncytial (RSV) font déborder les unités de soins pédiatriques.

La situation inquiète aussi les autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick.

Lors d’un point de presse vendredi après-midi, le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste en chef par intérim, a demandé aux Néo-Brunswickois de prendre des mesures afin de protéger le système hospitalier de la province, déjà très fragilisé, notamment en raison de la pénurie de main-d’œuvre qui y sévit.

«Je suis très inquiet que la situation va empirer. Nous sommes dans une période d’activité plus importante de grippe et de RSV et si en plus la COVID-19 s’ajoute à cela, j’ai bien peur que plus de personnes soient malades en même temps, ce qui nécessitera plus de soins et rendra la situation dans les hôpitaux encore plus difficile, a dit Dr Léger. Nous sommes donc là pour faire comprendre ce message important aux Néo-Brunswickois. Nous pouvons avoir un impact sur la manière dont tout cela va se dérouler si tout le monde travaille ensemble.»

Bien que l’activité de la COVID-19 demeure stable dans la province depuis quelques semaines, Dr Léger craint une augmentation des cas cet automne ou cet hiver.

La Santé publique suggère donc fortement à tous les Néo-Brunswickois de ré-adopter le port du masque dans les lieux publics intérieurs. Le lavage fréquent des mains et la vaccination sont aussi conseillés. Les citoyens sont aussi invités à rester à la maison lorsqu’ils présentent des symptômes d’infection respiratoire.

«Je sais que c’est ennuyant d’encore parler de ces choses, mais la vérité c’est qu’elles sont efficaces», explique le médecin-hygiéniste.

Plus tôt cette semaine, deux associations de médecins du Nouveau-Brunswick ont elles aussi pris position afin d’encourager les Néo-Brunswickois à porter un masque en public.

Pour l’instant, la Santé publique n’envisage pas à nouveau de rendre obligatoire le port du masque. Dr Léger affirme toutefois que la situation est surveillée de près et qu’il n’hésitera pas à en faire la recommandation si nécessaire.

«Ce qui m’inquiète particulièrement, c’est ce qui se passe ailleurs au pays. On voit et on entend parler que dans d’autres provinces, le système hospitalier, surtout le système pédiatrique, déborde et est en surcapacité. La situation est déjà difficile ici et elle risque de devenir pire si on ne prend pas de mesures tout de suite», craint-il.

La Santé publique se défend

La Santé publique a fait l’objet de critiques cette semaine pour ne pas avoir suffisamment communiqué avec les citoyens du Nouveau-Brunswick au sujet des risques posés par la COVID-19, l’épidémie de grippe ou du RSV.

Lors d’un point de presse organisé vendredi après-midi, le médecin-hygiéniste en chef par intérim, Dr Yves Léger, a tenu à répondre à ses détracteurs.

Le Dr Léger a expliqué ne pas avoir été en mesure d’accorder beaucoup d’interviews aux médias depuis quelques semaines en raison d’un emploi du temps très chargé, tant sur le plan personnel que professionnel.

«Je reconnais que la communication avec les citoyens est une partie très importante de ce travail, c’est quelque chose que je prends très au sérieux. J’ai promis aux Néo-Brunswickois que je leur parlerais directement lorsqu’il y aurait des enjeux importants à partager avec eux et c’est la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. En fait, je travaille avec notre équipe de communications depuis le début de la semaine afin de pouvoir aborder ces enjeux importants avec vous.»